Hannover

Messen leben davon, Neuheiten zu präsentieren – folglich können sie es sich nicht leisten, selbst einen Trend zu verpassen. Insofern war es nur eine Frage der Zeit, bis auch die größte Industrieschau den Klimaschutz für sich entdeckt. Ein Thema war der sparsamere Umgang mit den natürlichen Ressourcen auch schon früher, bisher allerdings eher mit dem Blick auf die damit verbundenen Kosten. Inzwischen ist die Außendarstellung von mindestens ebenso großer Bedeutung: Wer die Besorgnisse der Fridays-for-Future-Akteure nicht ernst nimmt, könnte die Kunden der Zukunft verlieren.

Wie schnell Bilanzzahlen eines Konzerns zum Beiwerk werden können, hat zuletzt Siemens erfahren. Bei der jüngsten Hauptversammlung verkam die Abspaltung des milliardenschweren Energiegeschäfts fast zur Fußnote, das öffentliche Bild bestimmte der Protest von Klimaaktivisten gegen die Lieferung von Signaltechnik auf einer Zugstrecke zu einer Kohlemine in Australien im Wert von 18 Millionen Euro. Unternehmen, die solche Auftritte vermeiden wollen, tun gut daran, ihr Erscheinungsbild ergrünen zu lassen.

Die Hannover Messe ist hier eine gute Gelegenheit. Energieeffizienz und Prozessoptimierung waren für die Industrie schon immer wichtige Themen; insofern kann es den Ausstellern nur recht sein, wenn sich jetzt ein breiteres Publikum dafür interessiert. Am Ende wird die Wirtschaft auch vom Klimawandel – in der Atmosphäre wie in der Gesellschaft – profitieren: Indem sie für die technischen Innovationen sorgt, ohne die sich die Herausforderungen nicht lösen lassen.

Von Jens Heitmann