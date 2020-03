Hannover

Die Rechtslage ist eindeutig: Laut Paragraf 651h des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind Reiseveranstalter verpflichtet, Kunden binnen zwei Wochen deren Anzahlungen zurückzuzahlen, falls Reisen storniert werden. Den Anbietern droht damit ein erheblicher Abfluss von Geld, das sie nicht so schnell auftreiben können: Die Tui zum Beispiel verfügte laut dem im Februar vorgelegten Quartalsbericht lediglich über einen Finanzmittelbestand von 869 Millionen Euro, obwohl in der Bilanz 2,86 Milliarden Euro als „erhaltene touristische Anzahlungen“ ausgewiesen waren. Zwei Drittel dieser Summe steckten also im Geschäft, nur ein Drittel war bar verfügbar.

Sollten die Kunden auf die Auszahlung ihrer Anzahlungen bestehen, wäre es mit der Liquidität vieler Veranstalter nicht mehr weit her. Das Geld der verhinderten Urlauber behalten dürfen die Unternehmen aber nur, wenn die Kunden im Gegenzug Reisegutscheine akzeptieren. Noch müssen sie das freiwillig tun – doch die Branche arbeitet eifrig daran, ihnen diese Entscheidung aus der Hand zu nehmen. Die Verbandslobbyisten wollen erreichen, dass die Kunden künftig keine Wahl mehr haben und Gutscheine annehmen müssen.

Kurzfristig würde das Veranstalter und Reisebüros wohl entlasten. Auf längere Sicht aber spricht wenig dafür, dass die Verbraucher eine solche Entmündigung klaglos hinnehmen. Gerade in einer Krise müssen die Kunden die Möglichkeit haben, neu darüber zu entscheiden, wofür sie ihr Geld ausgeben, wenn die eigentlich erworbene Dienstleistung zum gewünschten Zeitpunkt vom Anbieter nicht erbracht werden konnte.

Von Jens Heitmann