Keine Kita-Öffnung in der Region am Montag

Weil die Inzidenzwerte nach wie vor zu hoch liegen, können die Kitas in der Region Hannover am Montag nicht öffnen. Es bleibt zumindest zu Wochenbeginn beim Notbetrieb. Der Grund: Das Land wird Kita-Öffnungen nur in Landkreisen erlauben, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. Diese Marke kann die Region bis Montag nicht mehr erreichen.

Land will alle Schüler und Lehrer nach den Osterferien testen

In Niedersachsen sollen alle Schüler und Lehrkräfte nach den Osterferien auf Corona getestet werden. Das hat die neue Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Freitag angekündigt. Nach Ostern werde das Land allen Schülerinnen und Schülern an ihrem ersten Schultag und dem Personal am ersten Arbeitstag ein Testangebot machen, heißt es in der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Landtag. Behrens kündigte an, dass voraussichtlich in der letzten Schulwoche vor den Osterferien eine „Testwoche“ an den Schulen angeboten werden soll. Alle Schüler, die in dieser Woche in die Schulen kämen, sollten dort unter Anleitung der Lehrkräfte einen Selbsttest durchführen.

„Die Nerven liegen blank“: So soll das Impfen im Land schneller gehen

Niedersachsen will im Kampf gegen das Coronavirus das Impftempo erhöhen. Künftig soll in den Impfzentren an sieben Tagen in der Woche geimpft werden. Zudem sollen ab Ende März auch Tausende Arztpraxen im Land Impfstoff erhalten. Das kündigte Vizeministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) am Freitag in einer Regierungserklärung im Landtag an. Der Wirtschaftsminister musste Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vertreten, der sich nach einem Corona-Fall in der Staatskanzlei in Quarantäne befindet. Althusmann zeigte Verständnis für genervte Bürgerinnen und Bürger: „Bei vielen Menschen in unserem Land liegen die Nerven blank.“

Razzia in der Blues Garage: Sohn unter den Verdächtigen

Nach der Zerschlagung eines international agierenden Drogenrings mit Sitz in der Region Hannover am Mittwoch kommen immer mehr Details an Licht. Inzwischen steht fest, dass der Sohn des Betreibers des Livemusik-Clubs Blues Garage in Isernhagen H.B. zum Kreis der Verdächtigen gehört. „Wir ermitteln gegen ihn wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen“, sagte Oliver Eisenhauer, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Der Betreiber hatte nach der Durchsuchung mit Unverständnis auf die Maßnahme reagiert.

Großbrand bei Autowerkstatt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In der Nacht zu Freitag ist eine Autowerkstatt an der Schulenburger Landstraße niedergebrannt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen – und geht von Brandstiftung aus. Es werden Zeugen gesucht.

