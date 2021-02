1. Protest gegen Südschnellweg-Pläne – und Kritik an Onay

400 Bäume sollen für die Verbreiterung des Südschnellwegs fallen, etwa 170.000 Quadratmeter Fläche versiegelt werden. Am Freitag haben sich gut 250 Menschen vor dem Opernhaus versammelt, um gegen den Straßenausbau zu protestieren. Von anderer Seite artikuliert sich allerdings heftige Kritik an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Der hatte sich mit einem offiziellen Brief an Verkehrsminister Andreas Scheuer gewandt und darum gebeten, die Planung für den Südschnellweg durch die Leinemasch neu zu konzipieren. Er riskiere damit, dass die Fördermittel aus Berlin nicht fließen könnten, hieß es – zudem habe der Rat der Stadt längst eine Stellungnahme beschlossen. Onay handele als Grünen-Mitglied, nicht als Oberbürgermeister.

2. Warum Niedersachsen beim Impfen hinterherhinkt

ARCHIV - 05.02.2021, Baden-Württemberg, Tübingen: Die Mitarbeiterin eines mobilen Impfteams zieht im Alten- und Pflegeheim Bürgerheim den Impfstoff von Biontech/Pfizer in eine Spritze auf. (zu dpa: «Mehr Menschen können sich ab sofort gegen Corona impfen lassen») Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa

Auch zwei Monate nach Beginn kommt die Corona-Impfkampagne in Deutschland nur schleppend voran. Obwohl jetzt Gruppen wie Polizisten, Lehrkräfte und Erzieherinnen früher geimpft werden dürfen, steigen die täglichen Impfkapazitäten nur langsam. Es mangelt weiterhin vor allem an Impfstoff. Einige Bundesländer wollen mehr Tempo machen, Niedersachsen hinkt weiter hinterher. Das liegt auch daran, dass deutlich weniger Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca im Land ankommt als versprochen. Und anders als anderswo in Deutschland bleibt zwischen Ems und Elbe offenbar auch kaum etwas davon liegen. Während das Robert-Koch-Institut davon spricht, dass bisher nur rund 16 Prozent des vorhandenen Astrazeneca-Präparats verimpft sind, heißt es aus Niedersachsen: Was da war, ist mittlerweile weg.

3. Führt Niedersachsen eine längere Quarantäne ein?

Weil die ansteckendere britische Mutation des Coronavirus in Niedersachsen rasant um sich greift, prüft das Land eine Verschärfung der Quarantäneregeln. Infizierte und enge Kontaktpersonen müssten dann statt zwei künftig drei Wochen in Quarantäne, sagte ein Sozialministeriumssprecher am Freitag in Hannover. Die Zahl nachgewiesener Neuinfektionen mit der britischen Variante verdoppele sich wöchentlich in Niedersachsen, über verlässliche Zahlen, welchen Anteil die Variante an den Infektionen hat, verfügt das Land noch immer nicht. In der Region Hannover etwa liegt sie bereits bei 50 Prozent.

Bereits jetzt könnten Landkreise selbst eine längere Quarantäne vorschreiben, wie dies der Kreis Leer entschied, sagte der Sprecher. Der Hintergrund sei, dass mit der britischen Variante infizierte Menschen länger als zwei Wochen ansteckend blieben. Ab wann verschärfte Quarantäneregeln, die sich dann auch auf aus dem Ausland einreisende Menschen beziehen könnten, in Niedersachsen möglicherweise eingeführt werden, konnte der Sprecher noch nicht sagen.

4. So laufen die Abschlussprüfungen von Haupt- und Realschülern

Die Neunt- und Zehntklässler in Niedersachsen, die in diesem Jahr ihre Sekundarabschlüsse machen, werden dezentrale Prüfungen schreiben. Das hat das Kultusministerium jetzt festgelegt. Lehrerverbände hatten dies seit Langem gefordert. Das heißt, dass die Schülerinnen und Schüler Klausuren in Präsenz schreiben werden, mit strengen Vorgaben zu Mindestabstand und Maskenpflicht. Dezentral bedeutet, dass die Aufgaben nicht landesweit oder in sonst einer Weise einheitlich sind, sondern an jeder Schule individuell.

5. Region weitet Maskenpflicht aus

„Wir müssen von Vandalismus ausgehen“: Weil die alten Hinweisschilder aus laminierten DIN-A-Zetteln immer wieder entfernt wurden, hat die Stadt gerade erst diese festeren Schilder angebracht. Quelle: Christian Behrens

Die Region Hannover dehnt die Maskenpflicht an Maschsee und am Steinhuder Meer zeitlich aus. Künftig gilt sie dort täglich von 10 bis 19 Uhr, bisher endete die Pflicht um 16 Uhr.

6. Ein Jahr Isolation – wie hält man das aus?

Als Risikopatient verlässt HAZ-Autor Gunnar Menkens seit dem Beginn der Pandemie seine Wohnung nur sehr selten. Quelle: Regine Schulz

HAZ-Autor Gunnar Menkens verlässt seit Beginn der Corona-Pandemie seine Wohnung gezwungenermaßen nur sehr selten, weil er als Risikopatient besonders aufpassen muss. Was hat das mit ihm gemacht? Und wie sieht er die Lockdown- und Lockerungsdiskussionen, die um ihn herum brausen? In einem sehr persönlichen Text beschreibt Menkens sein Jahr mit dem Virus. Für ihn und seine Kollegen bei der HAZ ist der Text noch aus einem anderen Grund sehr besonders: Nach mehr als drei Jahrzehnten bei der HAZ verabschiedet sich Menkens in dieser Woche in die Altersteilzeit. Wir werden ihn sehr vermissen und wünschen ihm alles Gute – und hoffen, dass Sie und wir doch noch gelegentlich von ihm hören und lesen werden.

Zitat des Tages:

„Wir ärgern uns über Leute, die über Regierungen schimpfen und mit dem Finger nach jeder Widersprüchlichkeit in der neuesten Corona-Verordnung forschen, statt sich schlicht zivilisiert zu verhalten: Maske auf und Abstand halten.“

Gunnar Menkens, HAZ-Autor

Von Felix Harbart