1. Inzidenz in der Region sinkt rapide – aber Vorsicht!

Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert ist für die Region Hannover bei den Corona-Erkrankungen deutlich gefallen. Am Mittwoch betrug er plötzlich nur noch 88,7, nach 103,9 am Vortag. Das sei aber noch kein Grund für Euphorie, mahnt die Region, die für das Gesundheitsamt zuständig ist. Der Rückgang habe besondere Gründe und sei vermutlich auf Schwankungen beim Melden zurückzuführen.

Mehr dazu hier.

2. Niedersachsen hält an Terminen für Abiturprüfungen fest

Quelle: Felix Kästle/dpa

Trotz Lockdown und Homeschooling hält Niedersachsen vorerst weiter an den Terminen für die Abiturprüfungen 2021 fest. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) betont, dass dennoch niemand einen Corona-Nachteil befürchten müsse. Die erste Prüfung ist für Mitte April geplant.

Die Details lesen Sie hier.

3. So funktioniert das Impfzentrum auf dem Messegelände

Quelle: Samantha Franson

Im Impfzentrum auf dem Messegelände Hannover herrscht Hochbetrieb. Rund 2000 Spritzen werden hier täglich gesetzt. Um noch mehr Menschen impfen zu können, sollen die Kapazitäten bald ausgeweitet werden. Viele der Patienten, die schon in den Genuss einer Impfung gekommen sind, loben die Freundlichkeit der Mitarbeiter und die gute Organisation der Abläufe.

Lesen Sie hier Simon Bennes Reportage aus Halle 25.

4. Das geschieht mit Überschuss an Impfdosen

Wenn Impfberechtigte ihren Termin im Zentrum auf dem Messegelände Hannover nicht wahrnehmen, bleiben Impfdosen übrig. Damit diese nicht weggeworfen werden müssen, gibt es eine Nachrückerliste. „Nicht geöffnete Impfampullen gehen zurück in die Lagerlogistik und werden am Folgetag verimpft“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Die Reste aus geöffneten Ampullen würden genutzt, um Personen zu impfen, die berechtigt sind und kurzfristig aktiviert werden können.

Die Details dazu lesen Sie hier.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

5. Rätsel um Tod einer 16-Jährigen bei Duderstadt

Ein 16-jähriges Mädchen ist am Dienstagabend auf der L 569 bei Duderstadt ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ist sie von einem Nissan Micra überrollt worden, an dessen Steuer eine 21-Jährige saß. Die genauen Umstände des Unfalls geben der Polizei jedoch Rätsel auf. Eine Obduktion ist angeordnet.

Weitere Einzelheiten lesen Sie hier.

6. Drogenrazzia: Durchsuchung auch in der Blues Garage

Quelle: Frank Tunnat

Mit einer groß angelegten Razzia sind mehr als 1000 Polizeibeamte am Mittwoch gegen einen Drogenhändlerring vorgegangen. Dabei durchsuchten sie insgesamt 65 Wohnungen und Gewerbeimmobilien im Großraum Hannover, im Bereich Celle, in Hamburg, Halle und in Lettland – darunter auch die Blues Garage in Isernhagen H.B. 20 Verdächtige wurden festgenommen. Die Bande soll Kokain und Cannabis tonnenweise nach Deutschland eingeführt haben.

Alle Details hat Tobias Morchner hier für Sie.

7. Druck auf Presseclub wächst

Belit Onay Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Nach der Auseinandersetzung zwischen dem Vorsitzenden des hannoverschen Presseclubs, Jürgen Köster, und Oberbürgermeister Belit Onay wenden sich offenbar erste Mitglieder von dem privaten Verein ab. Gleichzeitig kritisieren Städte- und Gemeindebund sowie Vertreter der Stadtpolitik Köster, der mit Rundmails an die Mitglieder den Zorn des Oberbürgermeisters auf sich gezogen hatte. Onay meint, Köster rufe zur „Jagd“ auf ihn auf. FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke fragt: „Wer will von denen denn noch einen Preis bekommen?“ Der Presseclub verleiht alljährlich in Hannover den Leibniz-Ring.

Simon Benne hat hier die neuesten Entwicklungen in dem Streit.

Von Felix Harbart