Hannover

Insbesondere die Fluggesellschaften haben diese Ankündigungen als Bedrohung empfunden: Nach einer Umfrage des Geschäftsreiseverbandes VDR aus dem Frühjahr waren sich zwei Drittel der Unternehmen sicher, dass sie auch nach dem Ende der Pandemie ihre Mitarbeiter deutlich seltener zu auswärtigen Terminen schicken würden als zu Vor-Corona-Zeiten. Zwischen 30 und 50 Prozent der Dienstreisen könne man sich sparen, hieß es. Die Lufthansa hatte schon zuvor einmal darüber nachgedacht, ihre Businessclass zu verkleinern – nun werden die Pläne konkreter.

Bedürfnis nach persönlichen Treffen

Daher ist es für nicht für diese Branche eine gute Nachricht, dass eine große Mehrheit ihrer Kunden von virtuellen Treffen auf Chat-Plattformen wie Zoom und Microsoft Teams genug hat. Mit dem Fortschreiten der Impfkampagne nimmt offenbar die Bereitschaft ab, ausschließlich digital zu tagen. Die Teilnehmerzahlen an Web-Konferenzen sinken bereits deutlich, während das Bedürfnis nach einem Austausch abseits der Bildschirme wächst. Auch Fortbildungen wollen die Teilnehmer lieber wieder in der analogen Welt besuchen.

Allerdings dürften die Entscheidung darüber nur die wenigsten Angestellten selbst in der Hand haben. Über die Notwendigkeit von Dienstreisen entscheidet in der Regel der Arbeitgeber – und viele Unternehmen schätzen den Wert von direkten Treffen an weiter entfernten Orten inzwischen deutlich geringer ein als ihre Beschäftigten. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hatte schon vor Corona errechnet, dass hiesige Firmen rund 8 Milliarden Euro im Jahr sparen könnten, wenn sie Dienstreisen durch Videokonferenzen ersetzen.

Von Jens Heitmann