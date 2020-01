Hannover

Dass man mit überhöhter Geschwindigkeit nicht unbedingt schneller ans Ziel kommt, könnte Andreas Scheuer inzwischen wissen. Nur weil der Bundesverkehrsminister die Betreiberverträge für die Pkw-Maut unbedingt noch vor der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zur Zulässigkeit des Projekts unterschreiben wollte, stehen nach dem abschlägigen Urteil jetzt Schadensersatzansprüche von mehr als einer halben Milliarde Euro im Raum. Insofern tun die Autobauer gut daran, seine Forderung nach mehr Tempo beim Umstieg auf umweltfreundlichere Antriebe als das einzuordnen, was sie ist: ein Ablenkungsmanöver.

In der Mautaffäre steht nicht nur Scheuer selbst unter Druck. Wenn demnächst ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss „die Vorgänge unter vertraglichen, rechtlichen, insbesondere verfassungsrechtlichen, haushälterischen und politischen Gesichtspunkten“ prüft, richten sich die Augen auch auf seinen Amtsvorgänger Alexander Dobrindt und den früheren CSU-Chef Horst Seehofer, die das vom Start weg zum Scheitern verurteilte Projekt ebenso propagiert haben wie die Partei insgesamt.

Folglich ist in Bayern jede Schlagzeile willkommen, die nicht von diesem Versagen handelt. Der neue Parteivorsitzende Markus Söder stärkt dem aktuellen Berliner Verkehrsminister offiziell noch den Rücken – an Deutlichkeit lässt er es gleichwohl nicht fehlen. „Die Maut darf nicht zu einer dauerhaften Hypothek werden“, lautete der entscheidende Satz in seinem jüngst geäußerten Verlangen nach einer Kabinettsumbildung. Scheuer muss also rasch mit anderen Themen punkten, wenn er seinen Job behalten möchte.

Von Jens Heitmann