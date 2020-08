Kommentar: Bürokratie erhält sich selbst am Leben

Hannover

Arbeit lasse sich wie Gummi dehnen, um die Zeit auszufüllen, die für sie zur Verfügung steht. Und die Verwaltung neige dazu, sich – einem Naturgesetz gleich – ungehemmt zu vermehren. Mit diesen Sätzen hat der englische Autor Cyril Northcote Parkinson vor 50 Jahren das Wesen der Bürokratie beschrieben. Vermutlich würde Parkinson bei der Betrachtung der heutigen Verwaltung zu einem ähnlichen Ergebnis kommen.

Wirtschaft macht Druck

Auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat sich den Kampf gegen umständliche Bürokratie auf die Fahnen geschrieben – und weiß dabei die Wirtschaft hinter sich. Nach dem Motto: Bürokratie bremst Investitionen und damit Beschäftigung, Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichen Wohlstand. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie unternimmt der CDU-Politiker jetzt einen neuen Vorstoß.

Anzeige

Mit Blick auf die Erkenntnisse von Parkinson muss man befürchten, dass dabei wenig herauskommt. Denn der bürokratische Aufwand für den Bürokratieabbau scheint in manchen Bereichen höher als der Nutzen. Genannt sei an dieser Stelle nur die neu gegründete Clearingstelle, die Gesetzes- und Verordnungsvorhaben bei der Entstehung auf ihren bürokratischen Mehraufwand prüfen soll. Andere Vorhaben des Ministers könnten am Widerstand des Koalitionspartners SPD und der Gewerkschaften scheitern.

Weitere HAZ+ Artikel

Wurden Stellen gestrichen?

Wie viele überflüssige Paragrafen und Stellen wurden bisher gestrichen, wie viele Millionen dadurch eingespart? Was bringt die Digitalisierung der Verwaltung ein? Davon hört man nichts. Parkinson würde wohl sagen: Weil die Bürokratie es noch immer geschafft hat, sich selbst am Leben zu erhalten.

Von Marco Seng