Es ist ein Elend mit der Digitalisierung in Hannover. Im Moment scheint sie statt Fortschritt nur Stillstand zu bescheren. Kfz-Zulassung ohne Ämterbesuch? Seit Oktober bundesweit erlaubt, aber in Hannover und Umland nicht möglich. Digitale Kitaplatz-Vergabe? Ein Trauerspiel in inzwischen mehrjährigen Kapiteln. Akteneinsicht im Bauamt ohne sechswöchige Mindestwartezeit? Geht nicht, weil Bauakten in Papierform durch die Stadt transportiert werden müssen. Moderne Bus-Abfahrtanzeiger an Haltestellen? Sind zwar für Hunderttausende Euro installiert, bleiben aber vielfach schwarz.

Es müssen nicht gleich Flugtaxis sein

Während Angela Merkels Digitalisierungsstaatssekretärin Dorothee Bär schon von künftigen Flugtaxis schwärmt und fordert, bei der Modernisierung der Infrastruktur dürfe man sich „nicht in Klein-Klein-Szenarien verlieren“, wäre vor Ort manch einer wohl schon mit Klein-Klein zufrieden.

Die Gründe sind vielfältig

Natürlich sind die Gründe für die Hängepartien vielfältig. Das mit den Bus-Abfahrtanzeigern liegt wohl an irgendwelchen technischen Schnittstellen. Bei der Kfz-Zulassung soll Bundesminister Andreas Scheuer eine derart schlechte Software geliefert haben, dass die Kommunen an der Inkompatibilität verzweifeln. Bei den Bauakten versucht Stadtbaurat Uwe Bodemann, mehr Personal fürs Schleppen von Akten zu bekommen – was zwar irgendwie das Gegenteil von Digitalisierung ist, aber der rückwärtsgewandte Personalrat der Stadt blockiert derzeit das Scannen der Millionen Aktenblätter durch eine Fremdfirma.

Digitalisierung ist kein Selbstzweck

Vielleicht zeigt genau das das zentrale Problem. Veränderung stößt immer auf Widerstände, weil sie Ängste auslöst. Dabei ist Digitalisierung ja kein Selbstzweck, sondern kann den Alltag verbessern. Stupide Arbeitsabläufe fallen weg. Bürger können sich Wege zu Ämtern sparen. Die Effizienz steigt, was ein Plus an Freizeit bedeutet. Und nicht zuletzt lassen sich mit digitalen Prozessen Mitbestimmung und Transparenz erhöhen. Kann sich noch jemand erinnern, wie mühselig es war, in Vor-Internet-Zeiten an Informationen zu kommen?

Hannover sollte vorne mitspielen

Ob Digitalisierung gelingt, ist zuerst eine Frage der Haltung. Wer immer nur Probleme sieht, produziert Stillstand. Digitalisierung erfordert den Willen, sich auf neues Denken einzulassen, bietet dann aber große Chancen. Es wäre schön, wenn Hannover bei diesem Thema künftig mitspielen würde im Konzert der Großstädte. Am besten vorn.

Von Conrad von Meding