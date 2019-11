Hannover

Es gab Zeiten, in denen Wahlen nicht so wichtig erschienen. Weil es irgendwie schon lief – und in Hannover sowieso stets die SPD gewann. „Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten“, ist ein Sponti-Spruch aus jener Welt. Nie war er so falsch wie heute – wie auch die erste Runde der Oberbürgermeisterwahl in Hannover gezeigt hat. Hier ist plötzlich sehr viel möglich, und die Sozialdemokraten haben damit fürs Erste nichts mehr zu tun. Womöglich bekommt die Stadt einen erfahrenen Industriemanager an ihre Spitze, vielleicht ein jüngeres Stadtoberhaupt mit einer familiären Migrationsgeschichte. So oder so wäre es spannend und anders als bisher.

Ein sachlicher Wahlkampf

Die verbliebenen zwei Kandidaten haben sich in den Wochen nach der ersten Runde noch einmal souverän präsentiert. Der Wahlkampf war ruhig, sachlich und weit entfernt von der polemischen Rumpelei früherer Jahre. Man konnte das angesichts all der Freundlichkeiten am Ende langweilig finden – oder aber herausspüren, dass hier eben doch zwei sehr unterschiedliche Personen und politische Herangehensweisen zur Abstimmung stehen. Mehr denn je geht es an diesem Sonntag um Persönlichkeit und Programm der Kandidaten, weniger denn je um die Parteien, die sie ins Rennen schicken. Hannover hat eine echte Wahl.

Von Hendrik Brandt