Als vor knapp einem Jahr die SPD Steffen Krach als Regionspräsidentenkandidat nominierte, sah die ganze Angelegenheit wie eine Art Himmelfahrtskommando aus. Sowohl für den Kandidaten Steffen Krach, als auch für die SPD war es offenbar schier aussichtslos, irgendetwas bei dieser Wahl zu gewinnen. Seinen Sieg hat Krach jetzt nicht nur der bundesweiten Trendwende und seinem eigenen massiven Einsatz im Wahlkampf zu verdanken. Letztendlich war es auch die Schwäche der CDU und ihrer Kandidatin, die Krach mit zum Wahlsieg verholfen hat.

Wenig Begeisterung für die Kandidatin

Ohne Zweifel ist seine Gegenkandidatin Christine Karasch in ihren Fachbereichen als Dezernentin kompetent und effektiv. Aber sie hat in den vergangenen Monaten zu oft die Position der Verwaltung vertreten, wenn sie eigentlich ihre Position deutlich machen sollte – und konnte so auch immer gut erklären, warum irgendetwas eben nicht funktionieren könne. Für einen Wahlkampf gegen den geschickten SPD-Kandidaten reichte das nicht. Und in der CDU gab es von Anfang an wenig Begeisterung für eine Kandidatin, die die Partei nicht mitreißen konnte. Viele hatten deshalb wenig Lust, sich für Karasch einzusetzen, erst recht nach dem ersten Wahlgang.

Der Strahlemann wird sich umgewöhnen müssen

Wahlsieger Krach wird sich derweil an allerlei gewöhnen müssen. Als Regionspräsident wird ihn sein Image als smarter Strahlemann nicht endlos weit tragen. Denn an der Spitze der Region Hannover kann man kaum so mit Millionenzuschüssen aus dem Bundeshalt glänzen wie in Berlin, hierhin fließt einfach weniger Geld als in die Bundeshauptstadt. In der Region Hannover geht es um eine Art Häuserkampf zwischen den Forderungen der einzelnen Kommunen, notleidenden Regionsunternehmen wie dem Klinikum oder dem Zoo, politischen Wünschen wie dem 365-Euro-Tichtet und den Streit um Müllgebühren. Das kann zermürbend werden. Steffen Krach wird ein dickes Fell brauchen.

Von Mathias Klein