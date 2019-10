Über dem Kreishaus in Hameln scheint kein guter Stern zu stehen. Vor sechs Jahren wurde hier der Landrat Rüdiger Butte von einem Querulanten erschossen, der sich anschließend selbst richtete. Jetzt tritt sein Nachfolger zurück, der unter den Kommunalpolitikern des Landes zu den eher ungewöhnlichen gerechnet wurde. Denn Tjark Bartels – vergleichsweise jung, ehrgeizig, mit Machtbewusstsein und Wachheit ausgestattet – galt als Hoffnungsträger in der niedersächsischen SPD. Sollte dies jetzt sein politisches Ende sein, wäre es ein tragisches.

Bartels litt unter dem Versagen seiner Behörden

Bartels hat nie lange um den heißen Brei herumgeredet, sondern stets gesagt, wo er hinwollte. Als immer klarer wurde, dass der Skandal um hundertfachen Kindesmissbrauch auf dem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde auch ein Problem für das benachbarte Jugendamt in Hameln sein könnte, hat er die Sache gleich an sich gezogen – und sich vor alle seine Mitarbeiter gestellt. Er musste sich mehrfach korrigieren. Trotz mehrerer Warnungen hat auch das Hamelner Jugendamt ein Mädchen in das Camp des Kinderschänders geschickt. Bartels, selbst Vater dreier Kinder, hat auch persönlich unter dem Versagen seiner eigenen Behörde gelitten.

Am Ende überfordert

Nun ist er krank und gibt auf – auch wegen des Rufmordes, der sich in den vermeintlich sozialen Medien findet. Er wirft alles hin, weil er nicht mehr kann. Dies ist kein wohlüberlegter „politischer“ Rücktritt, sondern in gewisser Weise der Verzweiflungsakt eines am Ende völlig überforderten Kommunalpolitikers, der einen hohen Anspruch an sich selbst und andere hatte. Kein Grund zur Häme. Eher ein Grund zum Nachdenken, ob unsere Gesellschaft mit eingestandenen Fehlern auch von Politikern oder hohen Kommunalbeamten richtig umgeht.

Von Michael B. Berger