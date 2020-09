Hannover

So einfach manche Parolen der AfD klingen, so schwer ist die Partei dennoch zu durchschauen. So schien vor dem Landesparteitag in Braunschweig vieles möglich: eine Bestätigung der gemäßigten Kräfte um die bisherige Landeschefin Dana Guth genauso wie ein Durchmarsch des radikalen Lagers um den Bundestagsabgeordneten Jens Kestner. Nach dem Ergebnis des Parteitags zu urteilen, sind beide Seiten etwa gleich stark. Und vielleicht lag der Kestner-Sieg am Ende nur daran, dass ein paar Guth-Anhänger wegen der Straßenblockaden einfach umgedreht haben.

Gefolgsmann von Höcke

Fakt ist: Mit dem neuen Landeschef ist die AfD in Niedersachsen weiter nach rechts gerutscht, gewinnt das völkisch-nationalistische Lager auch in einem westdeutschen Flächenland an Einfluss. Da dürften am Sonnabend auch bei Björn Höcke im fernen Erfurt die Sektkorken geknallt haben. Denn Kestner gilt als Gefolgsmann des umstrittenen Thüringer Landeschefs. Auch wenn zuletzt in der AfD Gerüchte gestreut wurden, dass es mit dem Verhältnis der Beiden nicht mehr zum Besten bestellt sei.

Im Gegensatz zu manch anderem Protagonisten des offiziell aufgelösten „Flügels“ der AfD vermeidet Kestner in seinen Reden rechtsextremistische Ausfälle, ein national-konservativer Scharfmacher ist er aber im Vergleich zu Guth allemal. Wenn man den Jubel seiner Anhänger in Braunschweig gesehen hat, so hat sich ein großer Teil der AfD-Mitglieder in Niedersachsen wohl nach einem solchen Mann an der Spitze gesehnt.

Partei bleibt gespalten

Dass der Wechsel die Partei nach vorne bringt, darf bezweifelt werden. Die AfD ist trotz aller Appelle tief gespalten über die künftig Richtung: mit bürgerlicher Attitüde oder offen radikal. Was Kestner vielleicht auf der rechten Seite einsammelt, könnte auf der anderen wieder verloren gehen.

Nächster Schauplatz des parteiinternen Machtkampfs könnte die Landtagsfraktion werden. Auch dort muss die geschwächte Guth jetzt möglicherweise um ihre Wiederwahl fürchten. Was in der Folge dazu führen könnte, dass die AfD auch im Parlament die Tonart wechselt. Kestner hat in Braunschweig vor den Vorstandswahlen von einer Richtungsentscheidung gesprochen. Die AfD-Mitglieder haben entschieden: Es geht nach rechts.

Von Marco Seng