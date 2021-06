Hannover

Gleich drei Kabinettsmitglieder der Regierung Weil sind am Mittwoch vor Niedersachsens Landespressekonferenz erschienen, um das neue Sofortprogramm zur Wiederbelebung der Innenstädte zu präsentieren. Gemessen an der Ministerinnenzahl müsste es sich bei dieser Finanzspritze, um die Runderneuerung der Städte handeln. Doch zeigt das Erscheinen des Trios lediglich, wie wenig man in der rot-schwarzen Regierungskoalition dem anderen gönnt und wie fragil doch der innere Zusammenhalt ist. Aber die 117 Millionen, die im wesentlichen Europaministerin Birgit Honé (SPD) der EU-Kommission abverhandelt hat, sind für Niedersachsens Kommunen der sprichwörtliche Spatz in der Hand. Der ist allemal besser als die Taube auf dem Dach, die den Innenstädten ohnehin ganz andere Probleme beschert.

Städte können als Juwelen in der Landschaft funkeln

Wesentlich ist, dass die Städte einen zusätzlichen Hebel in die Hand bekommen, selbst aktiv zu werden oder vorhandene Aktivitäten von Citymanagern oder -innen zu forcieren. Städte können, wenn man sie nicht verkommen lässt, Juwele in der Landschaft sein, die man gerne funkeln sieht, wenn man auf dem Land hockt. Aber sie müssen sich ständig wandeln, immer wieder ausloten, wie viel Verkehr sie wo und wann verkraften. Aber auch wie viel Verkehr sie brauchen, um den Einzelhandel überlebensfähig zu machen. Das ist von Ort zu Ort unterschiedlich.

Schwieriger, zumal in großen Städten, ist die Beseitigung von Leerstand. Den gibt es immer häufiger, wenn Investoren mit Immobilien spekulieren, was in der Nullzinsphase immer häufiger vorkommt. Hier helfen nur gute Gesetze und weniger kreative Bemühungen der Stadtgesellschaften. Interessant wird nun sein, wie unbürokratisch der Abfluss der versprochenen 117 Millionen vonstatten geht. Verdient haben die niedersächsischen Kommunen diesen Initialzuschuss allemal.

Von Michael B. Berger