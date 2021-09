Hannover

Um Infektionen zu vermeiden, hat man im vergangenen Jahr monatelang Schulen und Kitas geschlossen und Spielplätze abgeriegelt. Kinder konnten nicht im Fußballverein trainieren und nicht Schwimmen lernen. Heute weiß man, dass man wohl den Blick auf die Falschen gerichtet hat. Die Inzidenzzahlen bei Kindern und Jugendlichen schießen in die Höhe, obwohl die Schulen sechs Wochen geschlossen waren. Es sind zumeist ungeimpfte Erwachsene, die die Kinder anstecken. Nicht Kinder bringen das Virus von der Schule in die Familie, sondern sie bringen es aus der Familie in die Schulen.

Angst vor Reiserückkehrern

Deutlich vor dem Schulstart hat das Land dieses Mal Informationen für Reiserückkehrer verteilt, nicht nur in Deutsch und Englisch, sondern auch in Arabisch, Türkisch, Bulgarisch, Russisch, Polnisch und Rumänisch. Bleibt zu hoffen, dass Familien, die erst kurz vor Ferienende aus Risikogebieten zurückgekehrt sind, ihren Nachwuchs lieber länger zu Hause in vorsorglicher Quarantäne lassen.

Ist die Sicherheit wirklich maximal?

Der Kultusminister verspricht „maximale Präsenz und maximale Sicherheit“. Zumindest was Letzteres angeht, kann man Zweifel haben. Gerade beim unübersichtlichen Thema Luftfilter und Fensterventilatoren haben sich Land und Kommunen nicht gerade mit Ruhm bekleckert, viel zu lange wurde der Schwarze Peter hin- und hergeschoben und auf Expertenmeinungen verwiesen, ehe man handelte. Wenn überhaupt.

Keine Schulschließungen mehr

Mit dem Ziel „maximaler Präsenz“ liegt der Minister aber richtig, denn noch ein Schuljahr, in dem die Kinder mehr zu Hause als in der Schule sind, darf es nicht geben. Hände weg von Schulschließungen. Über die negativen Folgen des Homeschoolings ist schon viel gesprochen worden – der Anstieg der häuslichen Gewalt, die Einsamkeit der Kinder, nicht zuletzt die Lernlücken. Es wird lange dauern, bis die Sozialarbeiter die „abgetauchten“ Schüler wirklich an die Schule zurückgeholt haben werden.

Jetzt geht es erst mal ums Soziale

Das Kultusministerium gibt den Schulen viel Geld und Gestaltungsfreiheit, um Schüler und Lehrkräfte im neuen Schuljahr ankommen zu lassen und die Pandemie aufzuarbeiten. Oft allerdings fehlt noch das dafür nötige Unterstützungspersonal. Viel Unterricht werde es in den ersten Wochen wohl nicht geben, glauben Lehrkräfte, weil die Schulen zu sehr mit Corona-Organisation beschäftigt sein werden. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so schlimm, denn Schüler und Lehrer haben viel nachzuholen, vor allem, was das Soziale angeht. Was die Schulen jetzt brauchen, ist Ruhe. Und sicher keine neuen Debatten darüber, ob sie Infektionshotspots sind oder nicht.

Die Erwachsenen sollten lieber ihr eigenes Verhalten überdenken, bevor sie wieder anfangen, das der Kinder zu reglementieren.

Von Saskia Döhner