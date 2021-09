Hannover

Hat die Regionspolitik in diesem Wahlkampf eigentlich irgendeine Rolle gespielt? Müllabfuhr, Gesundheitsversorgung, öffentlicher Nahverkehr – die Regionsversammlung ist reich an Themen, die relevant sind für viele und auch immer gut für eine Kontroverse. Aber nicht in diesem Wahlkampf, da blieb alles ruhig. Man hätte den Eindruck gewinnen können, dass es bei dieser Wahl zwar um die Neubesetzung der Regionspräsidentschaft ging, aber ansonsten, also in der Regionsversammlung, alles so bleiben würde, wie es war.

Kein Bündnis mehr aus Stadt und Land

Das Gegenteil ist der Fall. Gewissermaßen unmerklich hat sich durch die Wahl am Sonntag eine bemerkenswerte Verschiebung vollzogen. Was eben noch eine stabile große Koalition von SPD und CDU in der Regionsversammlung war, wird aller Voraussicht nach von einer ebenfalls deutlichen rot-grünen Mehrheit abgelöst werden. Das ist mehr als nur ein Bündniswechsel – das ist eine strukturelle Verschiebung. SPD und CDU als Partner waren immer auch ein Bündnis zwischen städtischer und ländlich geprägter Partei. Das ist nun infrage gestellt.

Denn die Grünen sind aktuell eine Partei des urbanen Raums, insbesondere in den dicht bebauten Vierteln Hannovers klettern sie mühelos über die 30-Prozent-Marke. Im Umland kommen sie dagegen über den Status der dritten Kraft in den Räten eher selten hinaus. Das ist keine Mode und hat auch nichts damit zu tun, dass die einen Träumer oder die anderen Hinterwäldler wären – es ist der Ausdruck unterschiedlicher Erfahrungen in unterschiedlichen Lebenswelten. Das Sein bestimmt eben auch hier das Bewusstsein.

Ausgleich muss die Aufgabe sein

Umso wichtiger wird es für die neue Regionsversammlung, die urbanen und die ländlichen Lebenswelten und ihre unterschiedlichen Bedürfnisse im Blick zu behalten. Das ist eine Aufgabe an alle Parteien, und dafür braucht es mehr als gemeinsame Verwaltungsstrukturen, wie sie die Region Hannover aktuell bietet. Die Regionsversammlung muss sich den Ausgleich aktiver zur Aufgabe machen – dann wird sie bei der nächsten Wahl möglicherweise auch nicht wieder übersehen.

Von Heiko Randermann