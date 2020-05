Hannover

Es ist ein Musterbeispiel von Steuergeldverschwendung: Da steckt die Stadt Hannover eine halbe Million Euro in ein ehemaliges Bürgeramt, das seit Jahren als abbruchreif gilt und den Stadtbeschäftigten nicht mehr zuzumuten ist. Daher wurde die Mehrzahl der Mitarbeiter bereits an andere Standort verlegt. Doch zwei Jahre soll das marode Gebäude in der Leinstraße hinter der Markthalle noch durchhalten, bevor es endgültig abgerissen wird. Ein ärgerlicher Einzelfall von Missmanagement? Nein, die Panne reiht sich ein in eine ganze Serie.

Weitere Bauruine kann sich Hannover nicht leisten

Man kann in der Leinstraße bleiben, um das nächste Desaster auszumachen. Gleich gegenüber dem ehemaligen Bürgeramt streckt sich der Betonklotz des alten Maritim Hotels in den Himmel. Die Rückseite des Baus ist keine Augenweide, die Vorderseite am Friedrichswall ebensowenig. Das Haus steht seit Jahren leer und verfällt.

Der Eigentümer des alten Hotels, die Firma Intown, hat sich im Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt verpflichtet, den Brutalismus-Klotz zu sanieren und als Hotel zu nutzen. Passiert ist in den vergangenen Jahren wenig, abgesehen von den Mieteinnahmen, die der Investor kassierte, als die Stadt das Gebäude Flüchtlingen als Notunterkunft zur Verfügung stellte. Offenbar will sich Hannover eine weitere Bauruine wie das Ihme-Zentrum leisten.

Die SPD schlägt nun vor, dass die Stadt das ehemalige Hotel übernimmt und als Verwaltungsgebäude nutzt. Ein richtiger Ansatz, doch der Erbbaurechtsvertrag verhindert eine Übernahme. Hätte die Stadt einen günstigeren Vertrag aushandeln müssen? Hat sie Intown allzu sehr vertraut?

Keine Lösung für die Bauamt-Mitarbeiter

Ein paar Schritte weiter, gleich neben dem Rathaus, ist das peinlichste Symbol für den Verfall öffentlicher Gebäude zu besichtigen. Das Bauamt ist seit fast sechs Jahren eingerüstet, weil Fassadenteile herunterfallen. Die Mietkosten für das Gerüst belaufen sich im kommenden August auf exakt 438.000 Euro. In zwei Jahren will die Stadt die Sanierung starten, der genaue Zeitplan und Ablauf stünden aber noch nicht fest, heißt es. Unklar ist nämlich, wo die 470 Mitarbeiter während der Bauphase untergebracht werden sollen. Offenbar ein unlösbares Problem für das Rathaus.

Dabei hat die Stadt für 80 Millionen Euro ein riesiges Behördenzentrum am Schützenplatz errichtet. Es sollte Schluss sein mit den Platzproblemen. Zu Ende gedacht war auch das offenbar nicht. Ein weiterer Beleg für das Planungswirrwar – das weitgehend in der Verantwortung der ansonsten oft gelobten grünen Dezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette liegt. Wobei ihr der der Kollege vom Baudezernat bei dem Thema zugleich auch noch in herzlicher Abneigung zugetan ist.

Gebäudemanager bekommen Dauerbaustelle Weidendamm nicht in den Griff

Zurück zur Leinstraße. Warum hält die Stadt weitere zwei Jahre an dem maroden Amtsgebäude fest? Angeblich weil dort der Ordnungsdienst einquartiert ist und die weitgehend leeren Räumen von Mitarbeitern belegt werden, die wegen Sanierungsarbeiten aus dem Rathaus ausquartiert wurden. Der Hauptgrund aber ist: Im Keller stehen etliche Server – ein zentraler Knotenpunkt im städtischen Datennetz. Die EDV-Anlage sollte längst in der neuen Notrufzentrale der Feuerwehr am Weidendamm untergebracht sein. Doch deren Fertigstellung verzögert sich ihrerseits seit Jahren – noch so eine Baustelle, die das Gebäudemanagement nicht in den Griff bekommt. Und damit ist über die heruntergekommenen Schultoiletten noch gar nichts gesagt.

Wie man es dreht und wendet – das städtische Gebäudemanagement scheitert bei stetem Bemühen einzelner regelmäßig an seine Aufgaben. Wie lange kann sich Oberbürgermeister Belit Onay das noch ansehen?

