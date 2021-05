Hannover

Die Zahlen sind erschreckend, und sie sind eines Landes wie Deutschland unwürdig: Einer Studie des Robert-Koch-Instituts zufolge ist die Gefahr, an Corona zu sterben, für Menschen aus benachteiligten Gegenden um 50 bis 70 Prozent höher als für solche aus privilegierten. Hannover macht bei diesem Trend keine Ausnahme, auch wenn die Region nicht gern im Detail darüber sprechen und etwa die Daten nach Stadtteilen veröffentlichen möchte. Dabei wäre es vermutlich hilfreicher, Probleme zu benennen, um sie besser bekämpfen zu können.

Es fehlt an Platz – und Informationen

Die Mühlenberger Kinderärztin Irina Tschochner hat in dieser Woche dankenswerterweise den Versuch unternommen, die Hintergründe im HAZ-Interview aus ihrer Sicht zu erklären. Was Tschochner in ihrem Viertel erlebt, ist, dass die Menschen dort keineswegs sorglos mit der Pandemie umgehen. Ganz im Gegenteil: Viele Eltern haben ihre Kinder seit Beginn der Krise derart isoliert, dass daraus ganz andere Sorgen entstehen: Einsamkeit, psychische Probleme, Adipositas. Allerdings fehlt es am Mühlenberg vor allem an zweierlei: An Platz, um sich innerhalb der Familie aus dem Weg zu gehen. Und an Informationen über das Virus und über die Angebote, die helfen sollen, es zu überwinden – also vor allem zum Impfen und Testen. Und, ja, auch darüber, dass zu Vorsichtsmaßnahmen auch gehört, beim Umgang mit der eigenen weiteren Familie vorsichtig zu sein.

Auch anhand anderer Indizien lässt sich ablesen, dass bestimmte Gruppen bei der Pandemiebekämpfung beinahe vergessen worden sind. Testzentren etwa finden sich zuhauf in den wohlhabenden Stadtteilen Hannovers – in vielen ärmeren aber überhaupt nicht. Das liegt daran, dass dem Aufbau eines privaten Testzentrums nicht immer nur ein altruistisches Motiv zugrunde liegt – private Anbieter wollen damit Geld verdienen. Nur kann man nichts verdienen, wenn niemand kommt. Hier hätte die öffentliche Hand sich mit eigenen Zentren stärker engagieren und dafür werben müssen. Ebenso ist es mit dem Impfen: Bisher hätten nur wenige Migranten den Weg in die Impfzentren gefunden, sagt MHH-Professor Tobias Welte. Es fehle an Informationen, an gezielter Werbung für die Angebote – und auch an Überzeugungsarbeit.

Die Armen baden die Pandemie aus

Mag sein, dass die Städte und Gemeinden bei der Bekämpfung der Pandemie zuständigkeitshalber nur Nebenrollen spielen. Hier aber müssen sie nun zeigen, was sie können: Mit Informations- und Aufklärungsarbeit fürs Testen und Impfen.

Die Forscher des Robert-Koch-Instituts haben im Übrigen auch festgestellt, dass Corona in der ersten und zweiten Welle eine Seuche der Reichen war. Sie waren überproportional betroffen, etwa weil sie das Virus aus den österreichischen Skigebieten mitbrachten. Erst in der dritten Welle kippte das Verhältnis. Überspitzt kann man sagen: Die Armen haben die Pandemie nicht verursacht, aber sie baden jetzt die Folgen in besonderem Maße aus. Auch deshalb muss man ihnen, im Interesse aller, jetzt besonders helfen.

Von Felix Harbart