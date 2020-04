Hannover

Es gibt sicher ein ganze Reihe von Sehnsüchten in diesen Tagen, aber die größte ist die nach Normalität. Das Land, die halbe Welt hat angesichts der Corona-Pandemie ein wenig den Boden unter den Füßen verloren – und es wäre ein Segen, ihn wieder zu spüren. Das gilt in Alten- und Pflegeheimen ebenso wie in Kliniken, an Abertausenden provisorischen Heimarbeitsplätzen und auch für die unzähligen Familien, in denen nicht nur die Kinder langsam die Wände hochgehen.

Die Virologen sagen an

Nach allem, was wir derzeit wissen, wird es damit jedoch nichts. Mediziner und Statistiker sagen es in Dauerschleife: Wenn wir den weitgehenden Stillstand des Alltags nicht aufrechterhalten, überrollt uns die Krankheitswelle. Ob die nun erst mal vorgesehenen weiteren 14 Tage Stillstand ausreichen, um die Lage beherrschbar zu halten, können sie nicht prognostizieren. Am liebsten wäre den Epidemiologen gewiss eine weit längere Frist. Zugleich aber verweisen so unterschiedliche Menschen wie Industriemanager und Sozialarbeiter jetzt unisono und immer lauter auf die negativen Folgen der Abschottung. Da geht es dann auch um Existenzen – ökonomisch, sozial und auch im Wortsinn. Und in der Mitte steht die Politik auf allen Ebenen und muss entscheiden.

Der Shutdown war einfach – jetzt geht’s um politische Kunst

Das ist nicht einfach. Denn Spitzenfachleute aller Bereiche neigen dazu, ihre Themenlage und ihre Sichtweise absolut zu setzen. Das ist vor allem den Virologen (soweit sie sich einig waren) in den vergangenen Wochen beachtenswert gut gelungen – und es war für die Politik alternativlos, ihnen dabei zunächst ohne weitere Fragen zu folgen. Man taktiert nicht, wenn es um Menschenleben geht. Aber mittlerweile ist eben auch klar, dass der pure medizinische Rat totalitäre Züge in sich trägt, wohl auch tragen muss. Nun wirft es eine gut verwurzelte Demokratie nicht um, wenn einige Freiheiten mit guten Gründen einmal nicht gelten. Die Deutschen vertrauen ihrer gewählten Führung da sehr, nicht zuletzt, weil sie ihr nicht zutrauen, ernsthaft Schindluder mit den Ausnahmeregelungen zu treiben. Dennoch muss es für die Politik demnächst auch wieder darum gehen, auf andere Experten zu hören und das weit in Richtung Unfreiheit ausgeschlagene Pendel wieder in Bewegung zu bringen.

Dabei ist bedrückend klar: Das Virus wird bleiben. Es werden noch sehr viele Menschen erkranken und nicht jeder wird die Infektion überleben. Es kann also nur darum gehen, dieses Risiko so weit es geht zu begrenzen – und gleichzeitig den gefühlten wie tatsächlichen Ausnahmezustand nicht seinerseits zum Problem werden zu lassen. Die Politik der Abschottung war hart, aber im Grunde einfach. Die Politik der dosierten Vorsorge wird eine Kunst.

Von Hendrik Brandt