Unter den goldenen Regeln der Diplomaten (und der Teenagereltern) funkeln zwei besonders hell. Die erste: Wenn du möchtest, dass dein Verhandlungspartner etwas Bestimmtes tut – gib ihm das Gefühl, er sei von selbst darauf gekommen. Die zweite: Such dir deine Schlachten gut aus.

Die Grünen haben in dieser Woche auf den verschiedenen Ebenen allerlei gefordert. Nach einem schrecklichen Unfall in Berlin forderte der Fraktionsvize im Bundestag, Oliver Krischer, Obergrenzen für SUV in Großstädten. Wenig später forderte sein Bundestagskollege Stefan Gelbhaar eine Professur für Radverkehr pro Bundesland. Und in Hannover forderten die Grünen im Bezirksrat Misburg-Anderten, den Namen „Hindenburgschleuse“ abzuschaffen und das Bauwerk nur noch „Schleuse Anderten“ zu nennen. Zwischendurch schien es sogar so, als habe Grünen-Landeschefin Anne Kura aus Gründen des Umweltschutzes ein Verbot von Luftballons gefordert, was so nicht stimmte. Aber es passte halt so schön ins Bild.

Das Bewusstsein ändert sich

Die Grünen haben in letzter Zeit viel richtig gemacht. Nicht zuletzt haben sie dazu beigetragen, dass sich derzeit einiges ändert im Land. Kaum ein Elternteil kauft noch die Großpackung Plastikstrohhalme für den Kindergeburtstag, ohne mindestens ein schlechtes Gewissen zu haben. Und immer mehr Menschen schwingen sich für den Weg zum Büro aufs Fahrrad, oder wenigstens für den zum Bäcker. Das Bewusstsein ändert sich. Immerhin.

Manches lässt sich auch schon in Zahlen ablesen. Im ersten Halbjahr 2019 ist die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 80 Prozent gestiegen, die der Hybridautos um 69 Prozent. Und zwischen 2016 und 2018 ist der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Plastiktüten von 45 auf 24 gesunken – im Jahr 2000 waren es noch 85 gewesen. Das reicht jeweils noch nicht aus – aber es weist in die richtige Richtung.

Lieber steuern als verbieten

Erreicht worden ist beides nicht über Verbote, sondern über gezielte Steuerung. Die Ursache für die zunehmende Zahl an Elektroautos sind vor allem mehr staatliche Kaufanreize, sagen Experten. Und die Plastiktüten werden weniger, weil sie jetzt häufig Geld kosten. Die Menschen können sich für oder gegen E-Autos oder Plastiktüten entscheiden, als sei es ihre eigene Idee gewesen – entlang der Rahmenbedingungen, die der Staat vorgibt. Und wie es aussieht, entscheiden sie sich immer häufiger für die ökologisch sinnvolle Variante. Mithin: für die Vernunft. Wenn auch noch zu selten.

Allerdings: Je mehr Verbotsvorschläge und gute Ratschläge über Fahrradprofessuren, Gendersternchen und Schleusennamen die Grünen loslassen, je mehr falsche Schlachten sie schlagen, desto größer ist die Gefahr, dass sie Wählern damit auf den Keks gehen. Und dann wäre all der Eifer nach hinten losgegangen.

Von Felix Harbart