Was unternimmt die Stadt Hannover nicht alles, um bunt und vielfältig zu wirken und Migranten als willkommenen Teil der Stadtgesellschaft zu begrüßen. Zurzeit lässt sie beispielsweise den „Lokalen Integrationsplan“ überarbeiten. Bürger werden da befragt, Verwaltungsmitarbeiter extra abgestellt, um in einem umfangreichen Beteiligungsprozess ein Konzept für eine bessere Integration zu schaffen. Was aber nützt das, wenn die Verwaltung nicht einmal im eigenen Haus für eine Entscheidungskultur sorgen kann, die ganz schlichte Grundsätze menschenwürdigen Umgangs beherzigt?

Es darf keinen Unterschied zwischen armen und reichen Kindern geben

Einer davon wäre: Alle Kinder dieser Stadt sollen auf Spielflächen spielen können, die nicht von Altlasten verseucht sind, egal, ob sie als Kinder von Armutszuwanderern in einer Obdachlosenunterkunft leben oder als Kinder von Akademikern in einem gutbürgerlichen Stadtteil. Dass das nicht selbstverständlich ist, ist die bedrückendste Erkenntnis in dem Skandal um die Obdachlosenunterkunft im Burgweg. Hier mussten Roma-Familien jahrelang leben, obwohl ein Gutachten belegte, dass der Boden für Kinder problematisch ist.

Stadt hielt Gutachten jahrelang zurück

Bedrückend ist nicht nur der Vorgang selbst, sondern auch die Argumentation. Offenbar ist die Verwaltung ja davon überzeugt, dass es nicht nötig ist, gleiche Kriterien für normale Spielplätze und Spielflächen in Unterkünften anzusetzen, wenn es nur formal-juristisch begründbar ist. Aus Sicht der Stadt ist es offenbar völlig okay, alle Spielplätze zu sanieren und sich zeitgleich nicht um überschrittene Grenzwerte von Bodenflächen in einer Unterkunft zu kümmern, die täglich von Kindern genutzt werden. Das Argument: Sie setzt einfach nicht die strengen Grenzwerte für Kinderspielflächen-, sondern die für eine Wohnnutzung, an. Das ist umso perfider, als obdachlose Kinder in der Regel gar keinen Zugang zu normalen Spielplätzen haben. Die Stadt hielt jenes Gutachten zudem jahrelang zurück, sodass auch sonst niemand sich kümmern konnte. Dass dann auch ausgerechnet Klimaaktivisten nicht Alarm schlugen, als die Stadt ihnen von den Altlasten berichtete und Schutzregeln aufstellte, ist ein trauriges Detail in diesem Skandal.

Skandal am Burgweg ist kein Einzelfall

Bedenklich ist überdies: Die Verwaltung vernachlässigt ihre Fürsorgepflicht bei von Armut betroffenen Menschen nicht zum ersten Mal sträflich. Im Mühlenberger Canarisweg setzte sie Kita-Kinder jahrelang der Gefahr aus, von Gegenständen getroffen zu werden, die Anwohner achtlos aus dem Fenster schmissen. Als die Obdachlosenunterkunft in der Alten Peiner Heerstraße längst vom Bezirksrat öffentlich als „menschenunwürdig“ angeprangert wurde, ließ sie die Roma dort viele Monate weiter in Schmutz und Dreck leben. Dabei gibt es auch in der Verwaltung viele Mitarbeiter, die sich für arme Menschen einsetzen. Dass sie deutlich gestärkt werden, damit Armut in Hannover nicht mehr zu einer Behandlung zweiter Klasse führen kann, muss eine Ziel des Aufarbeitungsprozesses in diesem Skandal werden.

