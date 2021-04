Hannover

Hauke Jagau besitzt viele Talente. Eines ist, dass der SPD-Politiker seinen Zuhörern lang und ausdauernd vieles erzählen und gleichzeitig so treuherzig gucken kann, dass man geneigt ist, ihm so gut wie alles abzunehmen.

So jüngst in einem Fernsehinterview, in dem der Präsident der Region Hannover zu der konstant hohen Zahl der Corona-Fälle in Hannover und dem Umland befragt wurde. Seit November lag der zentrale Wert, die Sieben-Tage-Inzidenz, nie bleibend unter 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Die Region Hannover ist damit eine sogenannte Hochinzidenzkommune ohne echte Perspektiven für Handel, Kultur, Gastronomie, offene Schulen und Kindergärten. Ein halbwegs normales Leben scheint fern.

Ein bemerkenswertes Interview

Umso bemerkenswerter ist das Interview, das Jagau als oberster Pandemiebekämpfer in der Region gegeben hat. Die britische Mutation grassiere unter anderem aus historischen Gründen in Hannover besonders heftig: „Hannover ist traditionell immer besonders eng mit Großbritannien verbunden gewesen.“

300 Jahre Personalunion und der Welfenkönig Georg auf dem britischen Thron als Ursache für eine besonders hohe Viruslast? Die sehr ansteckende Mutante B.1.1.7 wird die britische genannt, weil sie auf der Insel entdeckt wurde, nicht weil Briten besonders infektiös wären. Abgesehen davon: Selbst wenn man nicht so weit in die Geschichte zurückgeht, lässt ein Blick in den Heidekreis oder nach Hameln-Pyrmont Jagaus Theorie recht abenteuerlich erscheinen.

Konstant niedrigere Werte

Auch dort waren nach dem Zweiten Weltkrieg viele britische Soldaten stationiert. Auch dort gibt es noch enge freundschaftliche und familiäre Verbindungen. Und doch lagen die Infektionen in Hameln und der Heide konstant niedriger als hier.

Das Interview weckt den Eindruck, als würden die Infektionswege des Virus Jagau kaum ernsthaft interessieren. Dabei ist von Bund und Land gewollt, dass das Gesundheitsamt der Region eine zentrale Rolle in der Pandemiebekämpfung einnimmt. Dafür kann es alle Instrumente nutzen, die im Infektionsschutzgesetz und der Corona-Verordnung des Landes aufgeführt sind. Darunter sind sehr einschneidende Dinge, die mit schweren Grundrechtseingriffen verbunden sind. Das macht Jagau zu einem sehr mächtigen Mann. Anfangs hat er diese Macht auch noch gewinnbringend eingesetzt. Etwa, indem er sein Gesundheitsamt personell rasch deutlich aufstockte. Oder als er mit dafür sorgte, dass in Windeseile die bisher nicht benötigte Behelfsklinik auf dem Messegelände entstand. Seit einiger Zeit allerdings macht er den Eindruck, als ginge ihn Corona nicht so richtig etwas an. Jüngstes Beispiel: Die nächtliche Ausgangssperre, die am Ende Gerichte kassiert haben.

Jagau wollte die Ausgangssperre nicht

Jagau wollte sie bis zuletzt nicht. Dafür kann man gute Gründe nennen, handelt es sich doch um eine heftige Freiheitsbeschränkung. Er hat aber, abgesehen von ein bisschen Maskenpflicht, auch seine weniger einschneidenden Mittel kaum genutzt. Die Region hätte zum Beispiel den nächtlichen Verkauf von Alkohol stärker beschränken oder nächtliche Betretungsverbote für Plätze verhängen können, an denen sich Menschen trotz Pandemie zum Trinken getroffen haben.

Man weiß naturgemäß nicht, ob das etwas genutzt hätte. Die Region hätte es aber wenigstens versuchen können. Hat sie aber nicht, darum haben die Gerichte die Ausgangssperre kassiert. Jagau hat es beinahe achselzuckend zur Kenntnis genommen.

Eine Passage des Urteils klingt dabei nach: Die Richter bemängeln, dass es der Region auch in einem Jahr der Pandemie nicht gelungen ist, die Infektionswege wissenschaftlich zu durchdringen. Soll heißen: Das Gesundheitsamt begleitet die Pandemie mehr, als dass es sie aktiv bekämpft. Das gilt auch für den Präsidenten.

Von Karl Doeleke