Hannover

Es wird langsam Ernst bei der Suche nach Hoffnungszeichen im ärztlich verordneten Stillstand dieser Tage. Unserer Gesellschaft, die vieles besser kann, als einfach abzuwarten, droht der Corona-Lagerkoller. Dazu trägt die Dauer der Kontaktsperren ebenso bei wie der schon mal ins Absurde changierende Regelungseifer von Behörden aller Art und Güte. Innerdeutsche Grenzkontrollen für Ausflügler hier, eingeflogene Erntehelfer da, Verbot von Gruppenwanderungen einerseits, im Block trainierende Fußballprofis andererseits, Blumenkauf nur drinnen, Restaurant-Essen nur draußen – die Widersprüche häufen sich. Es wird immer deutlicher, dass unser Miteinander sich nicht mit ein paar Rechtsverordnungen überall plausibel einfrieren lässt. Sollte die Ruhe über die Ostertage halten, hat das weniger mit den im Eiltempo gestempelten Regelungen zu tun als mit der noch immer beachtlichen Einsicht in die Notwendigkeit – und mit dem Wetter wohl auch.

Die Rechenmodelle schwanken

Danach ist es Zeit für eine Nachjustierung. Es spricht einiges dafür, sich dabei ein Stück weit von den Rechenmodellen der Virologen und Epidemiologen zu lösen – und ergänzend stärker auf die Praktiker unter den Medizinern zu hören. Unumstritten bleibt dabei, dass der aktuelle Stillstand entscheidend zur Linderung der Pandemie-Folgen beiträgt. Richtig ist aber eben auch, dass die Datenbasis der politischen Entscheidungen schwankender wird. Manche Experten zählen so, andere anders, manche Meldeposten halten das Wochenende weiter für arbeitsfrei – so kommen sehr unterschiedliche Daten zustande. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, hat in diesem Zusammenhang schon vor Tagen auch von „Zahlenspielereien“ gesprochen.

Der Handlungsspielraum ist wieder da

Entscheidend bleibt, so sagen Theoretiker wie Praktiker der Medizin seit Wochen, dass unser Gesundheitssystem mit dem unvermeidlichen Anfall an Covid-19-Erkrankten in allen Ausprägungen sinnvoll umgehen kann. Bei dieser Einschätzung aber kann die Politik jetzt mehr und mehr die Theoretiker hinter sich lassen und auf die praktischen Erfahrungen zurückgreifen. Und die sind hier im Norden aktuell zumeist beruhigend. Wir haben keine italienischen Verhältnisse – auch, weil die Fachleute und die Bürgerinnen und Bürger in der letzten Zeit viel richtig gemacht haben. Und an ihre Grenzen gegangen sind.

Jetzt geht es darum, mit dem zurückgewonnenen Handlungsspielraum klug umzugehen. Da wird es nicht nur Schwarz oder Weiß geben; sicher werden etwa für Altenheime länger schärfere Vorschriften gelten als für Grundschulen. Das zu regeln ist jetzt Sache der Politik – sie muss die Hebel wieder übernehmen. Dann können alle gewinnen. Nicht zuletzt an Freiheit.

Von Hendrik Brandt