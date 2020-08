Hannover

Stellen wir uns Folgendes vor: Ein Mitarbeiter von, sagen wir, Eisenwaren Müller spricht auf einer Demonstration von Metallkritikern. Er weist dringend auf die Gefährlichkeit von Schrauben hin und ruft dazu auf, sie nicht mehr zu benutzen. All jenen, die Schrauben verwendeten oder auch nur Sinn und Sicherheit von Schrauben propagierten, sei zu misstrauen, sagt der Mann. Sie seien allesamt Lügner.

Seiner Chefin, Frau Müller, würde das nicht gefallen. Er hätte wohl mit Konsequenzen zu rechnen. Was aber, wenn der Arbeitgeber nicht Frau Müller ist, sondern der Staat? Wenn es sich nicht um einen Eisenwarenverkäufer handelt, sondern um einen Polizeibeamten? Und es nicht um Schrauben geht, sondern um die Corona-Regeln?

Wie geht die Gesellschaft mit Kritik um?

Zwei Polizisten haben am vergangenen Wochenende auf entsprechenden Demonstrationen scharfe Kritik an den Pandemiemaßnahmen geübt, einer davon aus Hannover. Dieser Kriminalhauptkommissar ließ dabei kein gutes Haar an den Politikern, die die Regeln aufstellen, und an den Polizeikollegen, die sie durchsetzen. Inhaltlich spricht viel dafür, das Gesagte für Unsinn zu halten. Das aber beantwortet nicht die Frage: Wie soll der Staat damit umgehen? Und wie die Gesellschaft?

Die Polizeidirektion Hannover hat sich vernünftigerweise dafür entschieden, den Mann für drei Monate zu suspendieren und in dieser Zeit rechtliche Fragen zu klären. Zum Beispiel: Hat der Hauptkommissar mit seiner Rede gegen die ihm auferlegte Treuepflicht gegenüber dem Staat und den geltenden Gesetzen verstoßen? Oder gegen das Gebot, das ihm als Beamten bei politischen Äußerungen Mäßigung auferlegt? Welche beamtenrechtlichen Konsequenzen hat es, wenn ein Polizist öffentlich seinen Dienstherren und seine Kollegen kritisiert? All das liegt jetzt bei den Juristen, wie es sich in einem Rechtsstaat gehört. Wenn Frau Müller ihren Mitarbeiter keine Schrauben mehr verkaufen ließe, würde ihr das niemand verdenken. Die muss sich allerdings auch nicht ans Beamtenrecht halten.

Nicht jeder Kritiker ist ein Staatsfeind

Entscheidender sind zwei andere Fragen. Die erste: Ist der Auftritt der beiden Polizisten ein Beleg dafür, dass die Ordnungshüter ein Problem mit Extremisten haben? Nein. Jemand, der die Corona-Regeln kritisiert, kann, wenn er nicht recht hat, übertreiben oder sich irren – er muss nicht zwingend ein Staatsfeind sein. Über generelle Probleme bei der Polizei, die es gibt, sagt dieser Fall jedenfalls nicht viel aus.

Die zweite: Hält die Gesellschaft in diesen wackeligen Zeiten solche Kritik aus – zumal, wenn sie von Staatsdienern kommt? Ganz einfach: Das sollte sie. Und im Moment tut sie es, noch immer sind die Zweifler klar in der Minderheit. Ob das so bleibt, wenn die Krise anhält, wird man sehen. Immerhin haben die vergangenen Monate gezeigt: Es gibt viele Gründe, optimistisch zu sein.

