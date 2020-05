Kommentar zu Corona-Schulden: Hannover kann nicht alles haben

Hannover

Im April, die Corona-Krise war gerade auf einem Höhepunkt, rutschte eine interne E-Mail aus Hannovers Grünen-Ratsfraktion irgendwie in ein Postfach der SPD. Der auffälligste Satz darin hieß: „Es freut mich sehr, endlich mal einen Antrag der SPD abzulehnen. Ich finde, das sollten wir häufiger machen.“ Das war ein ordentlicher Knall im rot-grün-gelben Rathaus-Bündnis. Vordergründig ging es um Alleingänge bei Vorschlägen für Hilfsfonds, im Hintergrund aber zog schon spürbar die Kommunalwahl 2021 hinter der Streithähnen herauf. Und so begrüßte Rot-Grün das politische Zeitalter der Corona-Bewältigung mit einem gepfefferten Koalitionskrach – mit der FDP im schaukelnden Beiboot.

Die alten Diskussionen sind Makulatur

Von dieser Wahl im Herbst 2021, wenn die Hannoveraner über die Mehrheitsverhältnisse im Rat entscheiden, hängt gerade für SPD und Grüne viel ab. Ändert sich das seit Jahrzehnten zementierte Machtgefüge nachhaltig – oder bleibt die Wahl des Grünen Belit Onay zum Oberbürgermeister ein Strohfeuer? Entsprechend energisch traten beide Seiten im Winter 2019/2020 auf, produzierten Ideen und zeichneten erste Konfliktlinien. Dann kam Corona. Und fegte einen guten Teil der Steuereinnahmen und damit die Finanzplanung der Stadt dahin. So machtvoll, dass viele der alten Diskussionen nun Makulatur sind.

Sparen – auch eine Frage der Vernunft

Am augenfälligsten zeigt sich das am Beispiel der geplanten Steintor-Umgestaltung. Jahrelang hat die Stadtgesellschaft über das Ob und das Wie gestritten, bis die Politik die aufwendigste und teuerste Bürgerbeteiligung aller Zeiten abhalten ließ. Und nun, da der Umbau hätte losgehen können, liegt das ganze Projekt bis auf Eis – aus Geldmangel. Die Ankündigung des Stadtkämmerers, dass am Steintor wohl vorerst gar nichts werde passieren können, quittierten 86 Prozent der HAZ-Leser in einer (nicht repräsentativen) Umfrage mit Zustimmung. Auch aus der Politik erhob sich kein großer Widerspruch. Es ist wohl vernünftig so.

Was ist uns wirklich wichtig?

Die Frage der kommenden Monate und Jahre wird also sein: Was ist uns unter diesen Bedingungen wirklich wichtig in Hannover? Der Erhalt sämtlicher Schwimmbäder nebst 30-Millionen-Euro-Umbau des Fössebades? Der Umbau der Innenstadt hin zu einer autofreien City? Die Aufrechterhaltung eines nennenswerten Kulturlebens inklusive Maschpark-Oper für eine glaubwürdige Bewerbung als Kulturhauptstadt? Die Sanierung der maroden Schulen, die schon jetzt deutlich teurer zu werden verspricht als ursprünglich geplant? Oder Investitionen in Problemviertel wie beim Kauf von Mietshäusern am Mühlenberger Canarisweg im vergangenen Jahr?

Pandemie – die Stunde der Realisten, nicht der Populisten

Wer es ehrlich meint wird deutlich sagen müssen: In nächster Zeit wird Hannover das nicht alles haben können. Sagen müssen das die Parteien, die mit einem solchen Eingeständnis vermeintlich nur schwer Wähler gewinnen können. Und auch der junge Oberbürgermeister, der doch so vieles ändern wollte in Hannover.

Sie alle aber sollten sich nicht vertun: Die Hannoveraner haben in den vergangenen Monaten ebenso wie der Rest des Landes gezeigt, wie vernunftbegabt sie sind. Politisch ist die Pandemie eine Hochzeit der Realisten, nicht der Populisten. Es sieht also so aus, als könnten die Wähler auch schlechte Nachrichten gut verkraften. Man sollte nur ehrlich mit ihnen sein.

Von Felix Harbart