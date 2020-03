Kommentar zu Corona in Niedersachsen: Es geht erst los

Hannover

Ende der Vorlaufzeit: Hannover hat das Virus. Kein Wunder. Dass es in einer international vernetzten Region mit 1,2 Millionen Menschen lediglich im kleinen Uetze-Eltze Erkrankte geben sollte war mehr als unwahrscheinlich. Und mit einiger Sicherheit sind es längst weit mehr Infizierte, als sich in den Statistiken finden. Dahinter steckt keine Verschwörung, sondern medizinisches Handwerk: Auch Ärzte können nur sagen, was sie sicher kennen und wissen. Und über dieses Virus, sein Tempo und seine Gefährlichkeit wissen sie noch lange nicht genug.

Die einen horten, die anderen verdrehen die Augen

Weil das so ist, fällt es Staat und Gesellschaft so schwer, leidlich vernünftig mit der Gefahr umzugehen. Während die einen ernsthaft Toilettenpapier horten, verdrehen die anderen die Augen. Während mancher Politiker sich schon in Helmut-Schmidt-Manier in den Krisenstab schwingt, haben andere offenbar noch nicht recht verstanden, dass es in der Wahrnehmung vieler Menschen jetzt ernst wird. Dabei muss immer klar sein: Wir sind, nach allem was man sagen kann, am Anfang unseres Lebens mit der neuen Corona-Variante. In diesem Stadium geht es darum, die Ansteckungsketten früh reißen zu lassen – daher werden Kontaktpersonen ermittelt und Quarantänen verfügt. Und deshalb kommen nun auch ersten Verbote. Sie sind grob gesetzt; eine Grenze von 999 erlaubten Besuchern etwa einer Veranstaltung ist selbstverständlich willkürlich und ein bisschen albern. Die wahre Botschaft liegt hinter der Zahl: Alle mögen jetzt mal hinsehen und zweimal prüfen, was sie wie tun. Oder eben lassen.

Weiß der Minister, was los ist?

Es war gut, dass die Politik gerade in Niedersachsen bisher diesen Raum gelassen hat. Denn wer das öffentliche Leben mitsamt der Wirtschaft abwürgt, muss immer auch sagen, wie die Situation wieder aufzulösen wäre. Und da sieht es aktuell eben nicht gut aus. Niemand kann sagen, was passiert, wenn das Virus sich der letzten Kontrolle entzieht und die Infektionslinien verschwimmen. Dann wird es nur noch darum gehen, die besonders Anfälligen zu schützen und – in der letzten Stufe – zu behandeln. Alle anderen müssen irgendwie durchkommen.

Da kann es noch mal richtig eng werden, ein Blick nach Italien zeigt das. Er macht aber auch klar, dass manche Haltung und auch manches Handwerk gerade in Niedersachsen nicht mehr zur Lage passt. Da sind Kassenärzte, die es als Organisation nicht hinbekommen, die Tests sinnvoll zu organisieren. Da ist eine Gesundheitsministerin, die morgens beruhigt und nachmittags warnt. Und da ist ein Kultusminister, der tagelang offenbar gar nicht verstanden hat, was an seinen Schulen mit Blick auf Corona los ist. Das alles muss besser werden. Am besten gleich.

