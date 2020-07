Hannover

Am Mittwoch dieser Woche, nach gut zweieinhalb Jahren Kampf mit harten rhetorischen Bandagen, waren die Stadt Hannover und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) plötzlich in herzlicher Eintracht verbunden. Man sei „zuversichtlich, mit Maßnahmen abseits von Fahrverboten zum Ergebnis zu kommen“, sagte Jürgen Resch, Geschäftsführer der Umwelthilfe, die doch eigentlich wegen der zu hohen Luftverschmutzung gegen die Stadt geklagt hatte. Und Hannovers Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) konstatierte zufrieden, man werde sich gemeinsam mit der Umwelthilfe auf Maßnahmen verständigen, „die für die Verbesserung der Luftqualität in Hannover geeignet sind“. Außergerichtlich, versteht sich. Fahrverbote würden dabei „kein Thema sein“. Und es klang, als hätten beide Seiten sich mächtig ins Zeug gelegt.

Die Luft ist sauberer – Stadt und DUH können nichts dafür

Schön, wenn sich alle so einig sind. Der Ordnung halber muss man allerdings festhalten: Weder die Umwelthilfe noch die Stadt Hannover haben in den vergangenen Jahren irgendetwas dafür getan, dass die Luft in der Stadt sauberer wurde. Tatsächlich konnten sie beide nur nicht verhindern, dass neue Motoren halt weniger Dreck ausstoßen als alte. Wenn eine Institution etwas zu sauberer Luft in deutschen Großstädten beigetragen hat, dann wohl am ehesten die US-amerikanische Umweltbehörde EPA, die im September 2015 den Dieselskandal bei VW ins Rollen brachte. Seither ist der zuvor überschaubare Ehrgeiz der Autobauer, schadstoffarme Fahrzeuge herzustellen oder sich gar ernsthaft der E-Mobilität zuzuwenden, merklich gewachsen.

Auf genau diesen Effekt setzten Stadt Hannover und Land Niedersachsen seit Jahren. Während sich die Messergebnisse Jahr für Jahr ein bisschen mehr jenen Marken annäherten, die die EU für Innenstädte als Grenzwerte gesetzt hat, spielten die zuständigen Stellen auf Zeit. Umweltminister Olaf Lies ( SPD) zum Beispiel ließ mit großer Geduld über rechtmäßige Standorte für Messgeräte diskutieren und sie ab- und wieder anmontieren. Derweil stellte die Stadt Hannover dieses oder jenes Projekt zur Luftverbesserung in Aussicht. Nur: Weder steigerte die Stadt den Anteil des Radverkehrs nennenswert, noch setzte sie den Plan um, Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen einzuführen. Noch nicht einmal schöne, grüne Mooswände zum Auffangen von Schmutzpartikeln ließ sie aufstellen. Es geschah: nichts. Nur die Zahl der Autos wuchs.

Fahrverbote wegen einer Straße? Unwahrscheinlich

Und doch – Simsalabim! – hatte sich das Problem irgendwann beinahe von selbst gelöst. Heute wird nur noch auf der Friedrich-Ebert-Straße der Grenzwert überschritten. Schon lange deutete sich an, dass ein Gericht es wohl kaum verhältnismäßig finden würde, wegen der Belastung an einer Straße Fahrverbote zu verhängen. Da ist es folgerichtig, dass Stadt und Umwelthilfe sich jetzt ohne Richter zusammensetzen wollen.

Dabei hilft es, dass Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) vollmundige Ankündigungen zu Radverkehr und autofreier Innenstadt gemacht hat. Onay habe „eine klare Haltung zur Verkehrswende“, sagte Umwelthilfe-Chef Resch diese Woche. Das ist zwar richtig, aber doch höchstens mal ein Anfang. Eine klare Haltung hatten in der Vergangenheit einige. Gefolgt ist daraus reichlich wenig.

Von Felix Harbart