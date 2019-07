Hannover

Die Qualität und die Vielfalt der Filme und Serien, die von Streamingdiensten angeboten werden, sind beeindruckend. Wer sich daran einmal gewöhnt hat, dem fällt es schwer, bei Fernsehfilmen von ARD und ZDF bis zum bitteren Ende dabeizubleiben. Zu betulich und weich gespült kommt vieles daher.

Deshalb geht es trotz des jüngsten Dämpfers für Netflix bei den Abrufangeboten im Internet jetzt erst richtig los. Noch ist nicht klar, wer alles in den nächsten Jahren hierzulande hinzukommt. Unter anderem werden Apple, Warner und Disney zunächst in den USA eigene Plattformen für Filme und Serien aufbauen. Auch bei Youtube dürfte sich einiges tun. Netflix und Amazon werden sich auch nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen lassen.

Vielfalt und hoffentlich auch Qualität werden weiter wachsen – denn in das boomende Geschäft mit den bewegten Bildern werden Konzerne mit enormer Finanzkraft einsteigen. Filmexperten prophezeien schon, dass der Branche eine goldene Ära bevorstehe, die selbst für Hollywood zu seinen besten Zeiten nicht vorstellbar war.

Was bedeutet das für unsere TV-Branche? Die werbefinanzierten Sender werden es besonders schwer haben. Vielleicht müssen sie auch zu Streamingdiensten werden, vielleicht müssen sie zu Filialbetrieben der US-Konzerne oder zumindest zu deren Partnern und Abspielstationen werden.

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen bleibt davon weitgehend unberührt. Weil die Finanzierung gesichert ist durch die Rundfunkbeiträge, die die Verbraucher zahlen müssen. Die Politik wird dafür sorgen, dass das so bleibt. Denn trotz Internet und sozialer Medien wird das Fernsehen eine wichtige Kommunikationsplattform für die Gesellschaft bleiben. Aus der Bestandsgarantie für ARD und ZDF lässt sich aber auch ein neuer Sendeauftrag ableiten: Es gilt, die Betulichkeit zu überwinden.

Von Frank-Thomas Wenzel