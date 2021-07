Hannover

Bisher war es am Ölmarkt so: Sobald die Nachfrage anzog und die Opec und Russland sich nicht auf eine Erhöhung der Fördermenge einigen konnten, nutzte die Konkurrenz in den USA die Chance, so viel Öl aus dem Boden zu pumpen wie möglich. Zuletzt hatten sich die Vorzeichen jedoch umgekehrt – während die Fracking-Experten in North Dakota, Oklahoma und Texas extrem bemüht waren, den Preisanstieg nicht durch eine Ausweitung der Produktion zu gefährden, wollten einzelne Opec-Mitglieder ihre Hähne weiter aufdrehen als es dem Rest des Kartells recht war.

Die ungewöhnliche Zurückhaltung der Amerikaner hat mit einer veränderten Sicht der Investoren auf die Branche zu tun. Lange schien es den Kapitalgebern egal zu sein, wie die Förderfirmen mit ihrem Geld umgehen – auch notorische Verlustbringer durften weiterbohren. Inzwischen ist die Skepsis größer geworden, folglich wollen die Unternehmen nicht mehr um jeden Preis, sondern profitabel wachsen. Weil dabei auch eine gewisse Größe hilfreich ist, schreitet die Konsolidierung des US-Marktes über Fusionen und Übernahmen voran.

Das ist nicht ohne eine gewisse Ironie: Während Investitionen in die Ölförderung wegen des Klimawandels zunehmend kritisch gesehen werden, können sie mit Blick auf die reine Rendite gerade jetzt sinnvoll erscheinen. Wie lange dieser Moment währt, muss sich noch zeigen. Der Trend geht eindeutig weg von fossilen Energieträgern, und mit der Disziplin der Frackingfirmen war es bisher nicht weit her. Von daher ist es gut möglich, dass die Investoren nur einen goldenen Herbst erleben und sich die alten Verhaltensmuster am Ölmarkt bald wieder einstellen.

Von Jens Heitmann