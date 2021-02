Hannover

Ja, gibt’s denn das? Da fällt eine Nacht und einen Tag lang Schnee über Hannover, schichtet sich zu hochoffiziell gemessenen und zunächst nicht furchtbar bedrohlich klingenden 19 Zentimetern auf – und Hannover fliegt buchstäblich aus der Bahn. Drei Tage Schulausfall. Eine knappe Woche kein Stadtbahnverkehr. Massenhaft ausfallende S-Bahnen. Ein privater Entsorger, der sich vorsichtshalber schon am Dienstag für die komplette Woche abmeldet. Kapitulierende Pizza-Bringdienste. Herrje – was soll man im Alpenland oder im Erzgebirge nur von uns denken?

Zwei Erkenntnisse aus diesen Wintertagen

Tatsächlich birgt der sorgfältig angekündigte und doch so folgenreiche Schneefall zwei Erkenntnisse – eine beunruhigende und eine, die Mut macht. Zuerst die beunruhigende: Es scheint, als hätte Hannover den Winter gründlich verlernt. Offenbar sind die Stadtbahnhaltestellen in der Landeshauptstadt so beschaffen, dass ein paar Tage Frost genügen, um sie völlig aus dem Leim gehen und den öffentlichen Nahverkehr komplett stillstehen zu lassen. In vielen Nebenstraßen ist die Hoffnung auf baldiges Tauwetter deutlich realistischer als die auf einen Besuch des Winterdienstes. Und Zugreisen kann man im Winter tatsächlich nur noch unter Vorbehalt planen (ebenso übrigens wie im Hochsommer – oder im Herbst).

Das Gute? Hängt mit Corona zusammen

Und das Gute an der Sache? Hat zynischerweise damit zu tun, dass uns die Rückkehr des Schneewinters ausgerechnet im Corona-Jahr erwischt. Hätten die Schulen in Stadt und Land sich nicht – und sei es auch unperfekt – notgedrungen in den vergangenen Monaten auf das sogenannte Fernlernen eingestellt, hätte zu Beginn der Woche wegen des Schneefalls überhaupt kein Unterricht stattgefunden. So aber saßen die Schülerinnen und Schüler an ihren Bildschirmen oder wenigstens über ihren Aufgaben und hatten so etwas Ähnliches wie Schulalltag. Schnee hin oder her. Auf den Straßen fiel derweil das ganz große Chaos auch deswegen aus, weil viel weniger Menschen als in früheren Jahren gezwungen waren, sich trotz stillstehender Stadtbahnen per Auto auf den Weg zur Arbeit zu machen – weil mit der Pandemie in vielen Betrieben eine neue Beweglichkeit in Sachen Homeoffice eingekehrt ist. Wir sind flexibler geworden, und damit auch ein Stück gelassener.

Wir haben gelernt: Es gibt Schlimmeres

So kommt auch viel besser zur Geltung, dass die Schneeberge für viele Menschen in der Region mehr Grund zur Freude sind als zu Verdruss – vor allem für die jüngsten. Ihnen kamen Schneeballschlachten und Rodelnachmittage nach einem Jahr voller ausgefallener Kindergeburtstage, ruhender Sportaktivitäten und fehlender Ferienfreizeiten gerade recht. Und auch bei den Älteren, so scheint es, ist der Grad der Erregung über stillstehende Bahnen und nicht geräumte Straßen nicht so hoch, wie er es wohl in anderen Jahren gewesen wäre. Warum? Vielleicht, weil es eben Schlimmeres gibt. Und manche Dinge einfach Geduld brauchen. Das immerhin haben wir in den vergangenen zwölf Monaten gelernt.

Von Felix Harbart