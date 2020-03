Hannover

Selbst der Streit ist bei Volkswagen eigentlich ein Bestandteil der Konsens-Kultur im Konzern. Natürlich sind die Arbeitnehmervertreter auch mal zu harschen Tönen fähig, wenn sie Entscheidungen des Managements auf Betriebsversammlungen kritisieren. Wirklich weh tun aber sollen diese verbalen Attacken nicht: Beide Seiten wissen, wie sie ihre Rollen zu spielen haben – und sie sind sich genauso gut darüber im Klaren, dass am Ende eine Einigung stehen muss, die dem Wohle des gesamten Unternehmens dient.

Die Fronten sind verhärtet

Die Auseinandersetzung beim konzerneigenen Sitzehersteller Sitech in Hannover folgt diesen Regeln nicht. Die Fronten haben sich nicht nur zwischen dem örtlichen Betriebsrat und der Geschäftsführung verhärtet – die Gewerkschafter liegen auch untereinander über Kreuz. Dass der gewichtige Konzernbetriebsrat von Volkswagen in Wolfsburg sich an die Seite der Sitech-Chefs stellt und die vom Job-Verlust bedrohten Kollegen an einem anderen Standort intern als „beratungsresistent“ geißelt, kommt nicht alle Tage vor.

Solidaritätsadressen fallen leise aus

Auch dass die sonst üblichen Solidaritätsadressen von Seiten der IG Metall oder anderer Gewerkschaften erstaunlich leise ausfallen, ist ein Indiz für Vorbehalte gegenüber dem wenig flexiblen Verhalten der hannoverschen Sitech-Betriebsräte. Selbst die Landesregierung hüllt sich in Schweigen, nachdem sie vor einem Jahr die Schließung des hiesigen Werkes des Kabelherstellers Nexans mit ähnlich vielen Beschäftigen noch lautstark kritisiert hat. Am Ende bleibt der Konflikt rätselhaft: Während die Belegschaft in Hannover ihre Jobs verliert, läuft die Produktion an den Sitech-Standorten Emden und Wolfsburg reibungslos weiter.

Von Jens Heitmann