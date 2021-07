Hannover

Hui, was war das plötzlich für eine Aufregung in dieser Woche in Hannovers Stadtpolitik. Nach bleiernen Monaten des Lockdowns bekamen sich die Damen und Herren mal wieder so richtig in die Wolle – die Roten und die Gelben mit den Grünen einerseits und natürlich mit dem Oberbürgermeister andererseits. Dabei bildet man im Rathaus doch eigentlich ein sogenanntes Bündnis (das zwischendurch übrigens mal wieder kurz vor dem Platzen stand). Was war da los?

Die kurze Antwort wäre: Es ging um die Sperrung von Straßen und (Park-)Plätzen und deren Umwidmung zu „Experimentierräumen“. Diese Ankündigung allein löste zunächst die gewohnte Kaskade von Lob und Empörung aus, je nach Sichtweise – denn in kommunalen Zusammenhängen ist kaum eine Front so verhärtet wie die zwischen Autofahrern und Autokritikern. Als es mit den Sperrungen indes konkret wurde, überwog der Ärger der staugeplagten Autofahrer doch deutlich. Die nachvollziehbare Kritik: Ein bisschen mehr Vorwarnung und -planung hätte ihnen vieles erspart.

Es geht um Kunst – aber vor allem um Politik

Die lange Antwort ist etwas komplizierter, und sie beginnt mit einer simplen Feststellung: Mit der Sperrung der Straßen hat der grüne Oberbürgermeister Belit Onay nichts Überraschendes getan, im Gegenteil. Er hat vielmehr umzusetzen begonnen, was er seinen Wählern im OB-Wahlkampf versprochen und wofür man ihn gewählt hat: die autofreie Innenstadt.

Überraschend ist allerdings, mit welcher Vehemenz der OB das grüne Prestigevorhaben durchdrückt. Eine Veloroute durch die südlichen Stadtteile ohne weitere Debatte, obwohl der betroffene Bezirksrat in der Mehrheit dagegen ist? Eine kurzfristige Ausweitung der „Experimentierräume“, ohne die roten und gelben Koalitionspartner zu fragen? So viel Hemdsärmeligkeit (und Hinterzimmerpolitik) hatten viele Onay nicht zugetraut. Entsprechend laut maulte die Konkurrenz – auch die aus dem eigenen Bündnis.

Bald ist Wahl – und es brauchte ein Thema

Warum aber all das Getöse, ausgerechnet jetzt und dann auch noch derart heftig? Weil im September Kommunalwahl ist. Und da musste noch dringend etwas passieren – auf welche Partei man auch blickt.

Aus Sicht der Grünen wurde es nach all den Nachrichten über den oft noch immer miserablen Bürgerservice der Stadtverwaltung höchste Zeit, dass der als Hoffnungsträger angetretene OB endlich liefert und wenigstens sein zentrales Wahlversprechen umsetzt. Die SPD brauchte nach dem Debakel bei der Oberbürgermeisterwahl dringend ein Thema, für das sich tatsächlich jemand interessiert – da kamen die Platz- und Brückensperrungen gerade recht. Und die FDP nutzte die Gelegenheit, noch einmal schnell in Erinnerung zu rufen, dass sie eigentlich ja für Autos und gegen Hinterzimmerdeals ist statt umgekehrt – falls das in den fünf Jahren im rot-grün-gelben Bündnis in Vergessenheit geraten sein sollte.

Und die CDU? Könnte von all dem profitieren, wenn sie nicht so mit sich selbst beschäftigt wäre. Pünktlich zum Wahlkampf ist bei den Christdemokraten eine parteiinterne Debatte über männliche Breitbeinigkeit und Marginalisierung ambitionierter Frauen entbrannt. Wofür die CDU in Hannover steht? Man weiß es immer noch nicht. Immerhin stellt man ja den niedersächsischen Verkehrsminister, dessen Ministerium sich jetzt in den Straßenstreit einmischt.

Und jetzt? Tief atmen

Wer also jetzt den Theaterdonner über gesperrte hannoversche Straßen hört, sollte all dies bedenken. Und tief atmen. Jede Wahl geht einmal vorüber.

Von Felix Harbart