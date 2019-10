Kommentar zu Thomas Cook: Auch das Vertrauen nimmt Schaden

Hannover

Bei der Werbung für Pauschalreisen haben die Verkäufer neben der Bequemlichkeit gern auch deren Sicherheit betont: Für den Fall, dass der Flug ausfalle oder das Hotel Mängel aufweise, kümmere sich der Veranstalter um alle Unannehmlichkeiten – und sollte dieser selbst in Not geraten, helfe der sogenannte Sicherungsschein. Dass die Haftung im Fall einer Insolvenz auf 110 Millionen Euro beschränkt ist, wurde – wenn überhaupt – nicht ganz so laut gesagt. Bis zum Aus von Thomas Cook war das auch weniger wichtig, für die Pleiten kleinerer Reiseveranstalter hatte die Summe ja immer gereicht.

Wenn nun arglose Kunden den Preis für die Unterdeckung bezahlen sollen, dürfte auch das Vertrauen in die Versprechen der Branche Schaden nehmen. Und das mit gutem Grund: Als der Gesetzgeber vor zwei Jahren eine Anhebung der Versicherungssumme auf 300 Millionen Euro anregte, setzten die Reiseveranstalter ihre Lobbyisten in Marsch, weil eine höhere Leistung höhere Beiträge nach sich gezogen hätte. Auch die Höchstgrenze galt weiterhin nicht pro Veranstalter oder pro Schadensfall, sondern für alle Ausfälle, die ein Versicherer in diesem Bereich in einem Jahr zu tragen hat.

Dass sich die Politik auf dieses Spiel eingelassen hat, kann für die Steuerzahler noch teuer werden. Laut einer EU-Richtlinie haben Reisende einen Anspruch darauf, dass der Staat sie vor vorhersehbaren Kosten im Fall einer Insolvenz schützt. Die Bundesregierung aber hat bisher nur ein Gutachten in Auftrag gegeben, um für die Haftungsgrenzen eine vernünftige Höhe zu finden. Dieses lasche Vorgehen könnte geprellten Urlaubern bei Klagen in die Hände spielen.

Von Jens Heitmann