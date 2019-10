Hannover

Der Betrieb eigener Fluggesellschaften ist für Friedrich Joussen mehr ein notwendiges Übel als eine Herzensangelegenheit. Für den Tui-Chef wäre es angesichts der Überkapazitäten auf dem Markt deutlich günstiger, wenn der Konzern für seine Kunden Plätze bei der Konkurrenz buchen würde. Die Flugzeugflotte mit dem Tui-Logo am Heck bindet hingegen viel Kapital und hat Besatzungen an Bord, die ihre Besitzstände eisern verteidigen. Einzig die Angst, sich komplett in die Abhängigkeit von anderen zu begeben, hat bisher den Fortbestand der Tui-Airlines garantiert.

Diese Vorsicht hat sich in den vergangenen Monaten ausgezahlt. Nach dem Absturz von Air Berlin, Germania, Small Planet und anderen ist die Zahl der Anbieter spürbar gesunken – ob Condor die Pleite von Thomas Cook überlebt, weiß niemand. Zwar sind trotz der Insolvenzen kaum weniger Maschinen unterwegs, weil für die Finanzierer der Flugzeuge ein Weiterbetrieb unter anderer Marke immer noch günstiger ist als der Stillstand – auf Dauer aber führt an einer Konsolidierung der Branche kein Weg vorbei.

Wer diese Auslese überlebt, hat neue Möglichkeiten.Tuifly beispielsweise kann bisher auf der Langstrecke nicht mithalten, weil die eigenen Kosten für wettbewerbsfähige Preise zu hoch waren. Künftig könnte schon eine vergleichsweise moderate Anpassung der Konditionen reichen, um für unabhängige Reiseveranstalter attraktiv zu werden. Reiseanbieter wie FTI, Alltours oder Schauinsland werden sehr an Alternativen interessiert sein, damit nicht die Lufthansa-Tochter Eurowings die Preise diktieren kann. Sie würde im Fall eines Condor-Zusammenbruchs den Markt für Ferienflüge zu ferneren Zielen dominieren.

Von Jens Heitmann