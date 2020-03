Hannover

Deutschlands Fußballfans sind sauer. Jedenfalls sehr viele von ihnen. Das ist verständlich – einerseits. Es ist verständlich, weil der DFB eine Kollektivstrafe gegen sämtliche Dortmund-Fans verhängt hat, die wegen der Dauerproteste einiger weniger gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp nun zwei Jahre lang nicht ins Sinsheimer Stadion dürfen. Kollektivstrafen gibt es aus guten Gründen im echten Leben nicht, nur in der seltsamen Nebenrechtsprechung des DFB. Es ist zweitens verständlich, weil Vereine und Verband mit zweierlei Maß messen. Nach den schlimmen Schmähungen gegen den Mäzen Hopp am vergangenen Spieltag packten sie das ganz große Besteck bis hin zu möglichen Spielabbrüchen aus. Als aber der Berliner Spieler Jordan Torunarigha in einem Pokalspiel rassistisch beleidigt wurde, gab es weder Abbruch noch Unterbrechung. Nur Empörung. Und für den jungen Spieler die gelbe Karte.

Gegen die künstlichen Gebilde

Natürlich liegt hinter dem Frust der vergangenen Wochen noch etwas anderes. Die Kritik an Hopp steht pars pro toto für die Kritik an der Kommerzialisierung des Fußballs. An künstlich erschaffenen Gebilden wie 1899 Hoffenheim und RB Leipzig und an „Werksclubs“ wie Leverkusen und Wolfsburg, die der DFB mit Sonderregeln erschaffen half. Das geht vielen Fans der sogenannten Traditionsvereine gegen den Strich.

Von dieser Seite kann man die Dinge betrachten. Dann wirkt der Protest der Fans ganz plausibel – wenn man zweierlei außer Acht lässt.

Zum einen hat die Schwarz-Weiß-Sicht auf „Traditionsvereine“ und „Retortenclubs“ längst ihre Tücken. Denn auch die ersteren sind längst Fußballfirmen geworden, manche mit Charakterakrobaten an der Spitze. So protestieren die Bayern-Fans zum Beispiel nicht nur gegen Hopp, sondern auch gegen die enge Verquickung ihres eigenen Clubs mit dem umstrittenen Emirat Katar. Viele Schalke-Fans können es nur schwer ertragen, dass das Logo des russischen Staatsunternehmens Gazprom das königsblaue Trikot ziert. Und Fans in Hannover wehren sich seit Jahren gegen die faktische Übernahme ihres Vereins durch den Unternehmer Martin Kind. Ist das noch der gute, alte Fußball?

Beleidigungen sind neuerdings „gang und gäbe“?

Zum anderen ist da die Stimmungslage im Land. Kurz nachdem ein Rassist in Hanau zehn Menschen erschossen hat, malen Fußballfans den Kopf eines ihnen unliebsamen, unbescholtenen Menschen in ein Fadenkreuz. Und das in einer Zeit, in der im Internet Hass in Kübeln ausgeschüttet wird. „Beleidigungen sind im Fußball gang und gäbe“, schrieben die Bayern-Fans danach in einer Stellungnahme. Aber genau an dieser Stelle liegt der Denkfehler. In dieser Fußballkrise müssen sich also beide Seiten bewegen: der DFB und die Fanszenen. Dann kann der Fußball wieder sein, was er sein sollte: ein schönes Spiel.

Von Felix Harbart