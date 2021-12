Hannover

Dieses Weihnachtsfest könnte in die Kirchengeschichte eingehen. Nicht nur, weil Corona die Gottesdienste prägt und die Verantwortlichen in den Gemeinden viel Kreativität brauchen, um einen pandemiekonformen Gottesdienst zu organisieren. Sondern auch, weil es vermutlich das letzte Weihnachten ist, bei dem noch mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland einer der beiden großen christlichen Kirchen angehört.

Etwa 20 Millionen Mitglieder zählt die evangelische Kirche noch, bei der katholischen sind es rund 22 Millionen. Doch seit Jahrzehnten findet ein ebenso schleichender wie unaufhaltsamer Exodus statt. Und irgendwann im kommenden Jahr dürfte die 50-Prozent-Marke unterschritten werden. Es gibt Prognosen, nach denen sich die Zahl der Kirchenmitglieder bis 2060 halbiert.

Feiern, weil alle feiern?

Nicht alle, die austreten, geben damit auch ihren Glauben auf. Doch auch nicht alle, die (noch) in der Kirche bleiben, sind auch im engeren Sinne gläubig. „Die meisten Leute feiern Weihnachten, weil die meisten Leute Weihnachten feiern“, schrieb Kurt Tucholsky. Wenn man Weihnachten vor allem als religiöses Fest begreift, wird das so bald nicht mehr stimmen.

Die Kirchen stehen vor einem dramatischen Wandel. Der Markt der konkurrierenden religiösen Möglichkeiten ist bunter geworden. Die offizielle Zugehörigkeit zum Christentum wird immer häufiger zum Resultat einer bewussten Entscheidung. Im Wandel von den traditionellen Volkskirchen zu kleineren Bekenntnisgemeinschaften liegt dabei für die Kirchen auch eine Chance: Sie können besser werden. Sie müssen es sogar.

In Lehre und Liturgie sind sie oft weit weg von der Lebenswelt der Menschen des 21. Jahrhunderts. Insbesondere die katholischen Kirchenoberen haben durch die Missbrauchsskandale zusätzlich viel Kredit verspielt. Wenn sie ihre gesellschaftliche Relevanz nicht verlieren wollen, müssen die Kirchen in vielem ganz von vorn anfangen.

Kirchen kreisen um sich selbst

In sozialer und kultureller Hinsicht wäre das Land ärmer ohne die Kirchen. Es reicht aber nicht, wenn diese sich nur als politisches Gewissen der Nation oder als Organisatorinnen feierlicher Chorkonzerte präsentieren. Sie müssen auch ihren spirituellen Glutkern sichtbar machen. Und sie müssen aufhören, um sich selbst zu kreisen.

Selbst, wenn man bei vielen Heiligabendkirchgängern eine Kindheitsnostalgie in Rechnung stellt: Weihnachten zeigt sich, dass die christliche Botschaft durchaus viele Menschen erreichen kann. Die Geschichte von dem kleinen Kind in der Krippe ist zeitlos berührend. Sie steht dafür, dass auch im größten Elend ein neuer Anfang liegen kann. In gewisser Weise ist das auch ein Bild für den Punkt, an dem die Kirchen jetzt stehen.

Von Simon Benne