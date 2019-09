Hannover

Energieversorger und Mineralölkonzerne haben es nicht leicht: Vielen Kunden gelten sie als Abzocker, die ihre Monopole für überhöhte Preise nutzen. Der Hinweis auf die Öffnung der Märkte, den starken Wettbewerb und schwindende Margen hilft ihnen in der Regel nicht weiter – unter Verweis auf ihre Sprit-, Strom- und Gasrechnungen sehen sich die Verbraucher in ihrem Urteil bestätigt. Dass der Fiskus der mit Abstand größte Profiteur steigender Preise ist, gerät dabei oft in Vergessenheit.

Auch künftig werden sich die Finanzminister von Bund und Ländern nicht in Verzicht üben – dafür sorgen schon die in den jeweiligen Verfassungen verankerten Schuldenbremsen. Wenn die große Koalition jetzt über Veränderungen in der Steuerpolitik nachdenkt, um ihre Klimaziele zu erreichen, geht es folglich nicht darum, die Belastung von Unternehmen und privaten Haushalten zu senken. Das Ziel ist eine Umverteilung: Wer durch sein Verhalten dazu beiträgt, dass weniger Schadstoffe in die Luft geblasen werden, soll künftig weniger zahlen. Für die anderen würde es entsprechend teurer.

Während die Politik mit einem Nullsummenspiel kalkuliert, rechnen die Branchenvertreter anders: Für Versorger wie Enercity könnte es sehr nützlich sein, wenn der Gesetzgeber die Belastung einzelner Energieträger neu justiert: Sollte etwa die Stromsteuer sinken, weil Sprit künftig mehr kostet, müsste man diesen Vorteil nicht komplett an die Kunden weitergeben, um preislich besser dazustehen. Die Lobbyisten aus dem anderen Lager wissen das natürlich auch – und werden ihrerseits wenig unversucht lassen, um höhere Benzin- und Dieselpreise zu verhindern.

Von Jens Heitmann