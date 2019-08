Hannover

Gebäudereiniger verdienen inzwischen zwar mehr als den Mindestlohn – für einen Ausbildungsberuf aber fällt die Bezahlung immer noch gering aus. Hinzu kommt, dass weniger als ein Drittel der Beschäftigten in Vollzeit tätig sind, mehr als eine halbe Million Reinigungskräfte müssen sich in Teilzeit oder als Aushilfen durchschlagen. Dass da jeder Euro mehr als hochwillkommen ist, sollte die Arbeitgeber nicht überraschen. Um so erstaunlicher mutet es deshalb an, dass einzelne Firmen die Kündigung des Rahmentarifvertrages nutzen wollen, um die ohnehin harten Arbeitsbedingungen noch zu verschlechtern.

Es ist der Gewerkschaft nicht zu verdenken, dass sie ein für ihre Mitglieder günstiges Urteil des Bundesarbeitsgerichtes als Steilvorlage für tarifliche Nachbesserungen ansieht. Sie möchte Fachkräfte höher eingestuft sehen und ein Weihnachtsgeld durchsetzen, das wäre eine Premiere für die Branche. Der Kompromissbereitschaft des Bundesinnungsverbandes misstraut man – auch weil nicht wenige Arbeitgeber bestrebt sein sollen, vereinbarte Lohnerhöhungen über unbezahlte Mehrarbeit ihrer Mitarbeiter wieder hereinzuholen.

Dass zu Beginn von Tarifverhandlungen die Positionen von Arbeitgebern und Gewerkschaft noch nicht allzu nahe beieinanderliegen, ist auch der Taktik geschuldet. Ein Interesse jedoch eint die Branche: Beide Seiten wollen weg vom Billigimage. Der eigentliche Ansprechpartner sind deshalb die Auftraggeber: Letztlich entscheiden sie mit ihrer Zahlungsbereitschaft darüber, wie sauber die Arbeitsbedingungen für Reinigungskräfte sein können.

Von Jens Heitmann