Hannover

Seit sieben Jahren nun schon quält sich der Autoverkehr im Süden der Stadt einspurig von Ricklingen über die Brücke Hildesheimer Straße. Der Name „ Schnellweg“, auf den das Bauwerk nach dem Krieg großspurig getauft wurde, ist zu Messe- und Stoßzeiten bisweilen nur ein Euphemismus. Das gleiche Schicksal droht nun demnächst auch auf der Brücke am Weidetorkreisel – für Jahre. Hannovers Schnellwegsystem wird zum Schleichwegsystem, weil die Brücken verrotten.

Hannovers Schnellwege werden zu Schleichwegen

Einerseits stimmt die Analyse der Ingenieure. Ein wichtiger Grund dafür, dass die Hochstraßen verschleißen, ist die enorme Zunahme des Verkehrs. Jahr für Jahr werden mehr Autos in der Region Hannover zugelassen. Und vor allem macht den Konstruktionen der immense Anstieg bei den Lkw, sowohl in Menge wie auch im Gewicht, zu schaffen. Die mächtigen Betonskulpturen sehen zwar massiv aus. Wer aber mal im Inneren solch einer Brücke war, der weiß, wie sie konstruktionsbedingt federn und schwingen. Angesichts der Belastung wird der Beton jetzt mürbe.

Wer aber behauptet, diese Materialermüdung sei nicht absehbar gewesen, der erzählt nur die halbe Wahrheit. Die Verkehrsmenge schwillt seit Jahrzehnten relativ kontinuierlich an. Und dass Stahlbetonkonstruktionen nicht für die Ewigkeit gebaut sind, das lernt jeder Statiker spätestens im zweiten Semester. 60 bis 70 Jahre Lebenserwartung sind viel, selbst bei guter Pflege – und diese Zeit ist bei Hannovers Brücken schlichtweg erreicht.

Einstiger Stolz – aber jetzt sind die Brücken marode

In der Aufbauzeit nach dem Krieg und den Boomdekaden bis in die Siebzigerjahre war Hannover stolz auf sein System von Schnellwegen, Tangenten und Cityring, das die Wohnstraßen und die Innenstadt vom Verkehr intelligent entlastete wie in kaum einer anderen deutschen Stadt. Leider folgte auf diesen Stolz nicht der Wille zur Pflege. Während private Haus- und Wohnungsbesitzer sich Mühe geben, ihr Eigentum zu erhalten, ist dieser Wille in der öffentlichen Verwaltung leider weniger ausgeprägt. Es macht eben mehr Spaß, neue Brücken zu eröffnen, als bestehende zu reparieren.

1964 erbaut: Die Brücke über dem Weidetorkreisel hält den Verkehrslasten nicht mehr stand. Quelle: Tim Schaarschmidt

Und so ist jetzt schon klar, dass es nicht bei den zwei hannoverschen Problembrücken bleiben wird. Auf dem Messeschnellweg wird zusätzlich zur Weidetorbrücke die Brücke über den Mittellandkanal komplett abgerissen und neu errichtet werden müssen. Auf dem Südschnellweg sind insgesamt vier Brücken fällig. Und beim Westschnellweg ist noch nicht einmal mit der Sanierung angefangen worden.

Risse wachsen im Monatstakt

Es sind große und teure Aufgaben, vor denen die Ingenieure stehen. Und sie werden den Autofahrern über Jahre ein stabiles Nervenkostüm abverlangen. Aber wenn wir die Probleme, die jahrelang liegen gelassen wurden, nicht jetzt angehen, dann werden sie größer. Wie die Risse in der Weidetorbrücke: Sie wachsen im Monatstakt.

Von Conrad von Meding