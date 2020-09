Hannover

Hauke Jagau will nicht mehr, und man kann ihm das nachfühlen. Nach 14 Jahren im Amt hat der 59-Jährige angekündigt, in einem Jahr nicht mehr zur Wahl des Regionspräsidenten anzutreten. Zuvor war Jagau schon zehn Jahre lang Bürgermeister von Laatzen gewesen. Nun sei es mal gut, sagt er.

Die Gründe, die Jagau seinen „Weggefährten“ in einem Brief dargelegt hat, sind plausibel. Verkürzt lassen sie sich auf die Formel bringen: Er hat keine Lust mehr. Das Amt des Regionspräsidenten ist von seiner Konstruktion her eines, das viel Arbeit und Ärger, aber relativ wenig Ruhm und Ehre mit sich bringt. Dafür ist der überaus streitbare und hin und wieder umstrittene Jagau von seinem Typus her nachgerade eine ideale Besetzung – wie auch immer man politisch zu ihm stehen mag. Er sei „nicht nur bei Schönwetter sichtbar“ gewesen, schreibt Jagau, und das trifft es ganz gut.

Die Chancen der SPD im nächsten Jahr stehen nicht gut

Einen nicht unerheblichen Grund aber hat Jagau in seinem Brief höflich verschwiegen: Die Chancen seiner SPD bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr sind nicht besonders gut. Das macht eine Kandidatur für hoffnungsvolle Sozialdemokraten unattraktiv – auch deshalb ist die Partei da noch zurückhaltend. Tür und Tor für die Konkurrenz stehen weit offen. In der Region, zu der neben Hannover auch das Umland gehört, vor allem für die von der CDU. Vielleicht auch für die Grünen.

Dummerweise machen beide derzeit nicht den Eindruck, als hätten sie diese Chance bereits erkannt. Bei der CDU kann man bisher fein durchdeklinieren, wer alles nicht antreten wird. Ein oft genannter Grund: Er oder sie es habe es anderswo längst besser getroffen. Im Landtag etwa, im Bundestag oder gar im Bundeskanzleramt. Heimatliebe klingt anders.

Der Job, den Hauke Jagau abgibt, ist schwierig. Und für die Menschen in der Region unheimlich wichtig. Umso genauer werden die Wähler darauf schauen, wie die Parteien mit der Herausforderung umgehen.

Von Felix Harbart