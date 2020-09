Misburg-Anderten

Der Bahnhof Misburg-Anderten ist kein Ort, an dem man gerne auf die nächste S-Bahn warten möchte. Es ist am Bahnsteig oft zugig, es funzelt eine fahle Beleuchtung, Sitzgelegenheiten gibt es kaum. Deshalb ist die Zeit reif für eine Schönheitskur.

Wie überall im S-Bahn-Netz sind die Nutzerzahlen auch am Bahnhof Misburg-Anderten in den vergangenen Jahren gestiegen. Wenn das weiterhin der Fall sein soll, muss nicht nur das Fahrplanangebot stimmen. Auch die Aufenthaltsqualität am Bahnhof ist ein Faktor. Was die Bahn im Detail plant, sagt sie noch nicht, aber jedwede Verbesserung ist willkommen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Bund saniert Bahnhof Misburg-Anderten für rund 120.000 Euro

Weitere HAZ+ Artikel

Es darf auch gerne schneller gehen als bei der jüngsten Baustelle an der Gleisanlage. Die Sanierung des Aufzuges bleibt deshalb in Erinnerung, weil sie als Folge einiger Pannen geschlagene 18 Monate gedauert hat.

Von Bernd Haase