Hannover

Wenn ein Unternehmen ein anderes übernehmen will, entscheidet meist der Preis. Es kommt nicht oft vor, dass die Anteilseigner das für sie beste Angebot ablehnen. Schon deshalb verwundert es, dass der Osram-Aktionär Olaf Berlien sein Paket von 31 750 Dividendenpapieren nicht an den Investor AMS verkaufen will, obwohl dieser deutlich mehr für den Lichttechnik-Konzern bietet als zwei US-Finanzinvestoren. Das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass Berlien in seiner Rolle als Osram-Vorstandschef die AMS-Offerte allen anderen Aktionären empfiehlt.

Aber vielleicht stört das auch nur Außenstehende – wer sich bei der früheren Siemens-Tochter schon länger engagiert, könnte an solche Volten gewöhnt sein, gerade auch aus der Chefetage. Seit der Abspaltung vom Mutterkonzern wird Osram vom Management immer wieder neu erfunden, auch wenn diese Bemühungen zuletzt eher selten von Erfolg gekrönt waren. Nach dem Verkauf des angestammten Glühbirnengeschäfts versteht sich Osram inzwischen als Hightechschmiede der Halbleiterindustrie, die auch noch etwas mit Licht zu tun hat.

Längst nicht alle Investitionen in die vermeintlich strahlende Zukunft waren glücklich; nachdem der Konzern die Perspektiven zu rosig dargestellt hatte, geriet der Aktienkurs unter Druck: Von mehr als 77 Euro Ende 2017 ging es bis Mitte dieses Jahres auf knapp 26 Euro abwärts. Das lockt Schnäppchenjäger an: Nun haben die Osram-Aktionäre die Wahl: Wollen sie den kapitalschwachen Bieter aus der Steiermark, der für den Konzern 300 Millionen Euro mehr auf den Tisch legen will als die milliardenschweren Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle?

Von Jens Heitmann