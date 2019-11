Kommentar zum Debakel bei der Notrufzentrale: War das jetzt alles?

Hannover

Beim Debakel um die neue Regionsleitstelle steht die Stadt inzwischen mit dem Rücken zur Wand. Es bleibt der hannoverschen Verwaltung schlicht nichts anderes übrig, als einem Vergleich mit Züblin zuzustimmen und eine Menge zusätzliches Steuergeld in die Hand zu nehmen, damit die Notrufzen­trale endlich einsatzbereit wird. Es sind nicht nur die 12,5 Millionen Euro aus der Vergleichssumme, für die es keinen Gegenwert gibt. Die Stadt verzichtet zudem auf Schadensersatz von rund 9 Millionen Euro.

Ein Krisenmanagement fand nicht statt

Dazu hätte es nicht kommen müssen. Spätestens nach dem gescheiterten Mediationsverfahren 2017 hätte bei der Stadt klar sein müssen, dass dieses Projekt die allergrößte Aufmerksamkeit benötigt – doch ein echtes Krisenmanagement fand nicht statt. So hatte Züblin leichtes Spiel: Die Baufirma machte die Verwaltung durch den zeitweise vollständigen Abbruch der Kommunikation und das Stellen zahlreicher Anträge so mürbe, dass sie schließlich mit ihren zusätzlichen Geldforderungen durchkam. Ob das alles war? Hoffentlich. Dann kann die Leitstelle wenigstens im Frühjahr endlich an den Start gehen.

Von Tobias Morchner