Mit ihrer oft altbackenen Rhetorik und den starren Ritualen wirken Gewerkschaften zuweilen wie aus der Zeit gefallen. Wer mit ihrer Tradition nicht vertraut ist, kann sie leicht für unentgeltliche Dienstleister halten: Von den Tarifverträgen und Lohnerhöhungen profitieren ja auch all jene Beschäftigen in einem Betrieb oder einer Branche, die sich den Mitgliedsbeitrag sparen. Dass die ausgehandelten Tarifabschlüsse im Prinzip nur für Gewerkschafter gelten, ist den Trittbrettfahrern entweder nicht bewusst oder egal – in der Praxis macht es keinen Unterschied.

Gewerkschaftsmitglieder werden bevorzugt

Die Arbeitgeberverbände haben ein hohes Interesse daran, dass das auch so bleibt. Ihre Mitglieder bezahlen die gesamte Belegschaft nicht aus purer Freundlichkeit nach Tarif – die Unternehmen wollen damit verhindern, dass mehr Mitarbeiter in die Gewerkschaft eintreten, wodurch diese am Verhandlungstisch noch mehr Druck entfalten könnte. Für die Unterhändler der Arbeitnehmer gibt es wenig Hoffnung, dass sich an dieser Haltung etwas ändert. Würde eine generelle Besserstellung von Gewerkschaftern in einem Flächentarifvertrag vereinbart, wäre dies für viele Firmen eher ein Signal für den Austritt aus ihrem Verband.

Ausnahmen sind nur in der Nische möglich. Wenn bei MTU in Langenhagen vor allem befristet Beschäftigte länger an Bord bleiben dürfen, die der IG Metall angehören, nützt das auch dem Konzern. Für die Personalabteilung ist vor allem wichtig, dass am Ende die Qualifikation über den Verbleib entscheidet – wenn sie auch versprochen hat, Gewerkschaftsmitglieder zu bevorzugen. Und die IG-Metall tut etwas fürs Image.

