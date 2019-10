Hannover

Nun also auch Hannover: Glaubt man der großen Mehrheit der zuständigen Abgeordneten, dann ist es an der Zeit, den „ Klimanotstand“ für die Region auszurufen – zu der ja auch die Landeshauptstadt gehört. Die gewählten Vertreter folgen damit anderen Städten weltweit. Und auch Großbritannien als bisher einzigem Land; was auch immer das in diesen Tagen bedeuten mag. Der „Notstands“-Beschluss ist ein Versuch, dem wachsendem Unbehagen angesichts der raschen Veränderung des Weltklimas einen Namen zu geben, ihm irgendwie zu begegnen. Das Missverhältnis zwischen dem gewaltigen, an Kriegs- und Katastrophenzeiten erinnernden Begriff und den tatsächlichen Möglichkeiten der Veränderung nehmen die Ausrufer in Kauf. Es geht ja auch um einen Effekt. Dafür allerdings hätte eine Nummer kleiner auch gereicht.

Die Menschen verschanzen sich

Die Klimadebatte braucht nicht noch mehr Lärm. Sie ist schon jetzt von allerlei Irrationalitäten durchzogen, die ihr nicht gut tun. Auf allen Seiten geht es dabei nicht zuletzt um Ängste – vor der Unbewohnbarkeit der Erde oder mindestens nicht mehr beherrschbaren Verteilungskämpfen einerseits. Oder andererseits vor dem Ende des Lebens mit all den Regeln, sozialen Sicherheiten und Bequemlichkeiten, wie wir sie kennen. Aus diesen Ängsten wiederum entwickelt sich eine schrille Debatte, in der Differenzierungen immer seltener ihren Platz finden. Hier steht eine selbstgeschöpfte Gruppe von Blockade-Aktivisten, die der naturwissenschaftlichen Expertise brutalstmöglich zu ihrem Recht verhelfen will und dabei auch schon einmal demokratische Abläufe als hinderlich abtut. Auf der anderen Seite verschanzen sich Menschen, die sich vor allem Sorgen um ihr unmittelbares Leben machen und darauf setzen, dass es so schlimm schon nicht kommen werde. Und in der Mitte steht die Politik und muss einen Ausweg suchen.

Klimawandel kann das Land modernisieren

Es wäre an der Zeit, ihr wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Denn natürlich ist Streit über den richtigen Umgang mit den Veränderungen auf dem Planeten wichtig. Die Bundesregierung hat am Mittwoch mit ihren Klimabeschlüssen versucht, einen ersten Schritt zwischen den Fronten zu gehen. Nach allem, was wir wissen, ist er zu klein ausgefallen. Aber immerhin gibt es eine Spur von Bewegung. Und einen Gedanken, der dazu beitragen könnte, aus der Angstfalle herauszukommen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze spricht jetzt nicht mehr nur von Preisen, Beschränkungen und Verzicht – sondern beschreibt den Umgang mit dem Klimawandel als das, was er auch sein kann: ein Investitions- und Modernisierungsprogramm. Ein Neufang in vielen Bereichen. Weniger „Notstands“-Symbolik also, mehr Mut als Angst. Das ist die Richtung.

Von Hendrik Brandt