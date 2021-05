Hannover

Seien wir ehrlich: Die meisten Büros sehen genau nach dem aus, was sie sind – Arbeitsplätze, an denen man keine Minute länger verweilen will, als man unbedingt muss. Nach den schlechten Erfahrungen mit Großraumbüros aus den Siebzigerjahren kamen in Deutschland die kleinen Parzellen, in denen zwei bis vier Beschäftigte vor sich hinmuckelten. Schön geht anders.

Neue Bürowelten – Es wurde Zeit

Längst haben die dynamischen US-Konzerne vorgemacht, wie neue Arbeitswelten auszusehen haben. Bei den Googles, Amazons und Teslas bedeutet Transparenz mehr als die Anwesenheit von Glastüren. Flexible Arbeitsmodelle, eine Möblierung, die Kreativität anregt, und dynamische Raumkonzepte prägen das Bild. Das Ziel ist, dass die Beschäftigten gerne kommen und sich immer neu zu Teams zusammenfinden, wie es der Job gerade erfordert, anstatt immer nur die immer gleiche gegenüberliegende Wand anzustarren.

Auch wenn die Tui ihren Weg in neue Arbeitswelten schon lange vorbereitet hat: Der Zeitpunkt kommt für das Unternehmen genau richtig. Die Pandemie hat den Reisekonzern heftig erwischt und in die tiefste Krise seiner Unternehmensgeschichte gestürzt. Wer aus solchen Krisen herauskommen will, braucht motivierte Beschäftigte, die neue Konzepte entwickeln statt eingetretene Pfade weiterzutrampeln. Und obendrein und nicht zuletzt spart das Konzept die Tui viel Geld, das in diesen Zeiten beim Reiseriesen knapp ist.

Aufbruch in neue Arbeitswelten

Das neue hybride Arbeiten, bei dem ein Teil der Beschäftigten zu Hause bleibt, wird den Büromarkt durchschütteln und manchen Investor vor neuen Projekten zurückschrecken lassen. Keiner weiß, wie sich die Nachfrage entwickelt. Trotzdem ist der Weg richtig. Deutschland hat viel zu lange gewartet mit dem Aufbruch in neue Arbeitswelten.

Von Conrad von Meding