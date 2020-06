Hannover

Als VW jüngst vor dem Bundesgerichtshof eine empfindliche Niederlage im Dieselskandal einsteckte, versuchte der Konzern, dem noch irgendetwas Positives abzugewinnen: Das sei ein Schlussstrich. Doch das ist schon mit Blick auf Deutschland eine ziemlich optimistische Sicht, und nun bricht auch noch der Konflikt in den USA wieder auf. Dort sah sich der Konzern nach dem milliardenteuren Vergleich auf Bundesebene schon auf der sicheren Seite, aber nun könnten sich doch noch Regionalregierungen mit ihren Forderungen vor Gericht durchsetzen.

Fallstricke des US-Rechtssystems

Käme es so, wäre das ein weiteres Beispiel für die Fallstricke des Rechtssystems und des Föderalismus in den USA. Denn man mag in Deutschland über die Extratouren mancher Bundesländer diskutieren – US-Bundesstaaten genießen noch viel mehr Entscheidungsspielraum. VW gerät hier wie viele andere Unternehmen zwischen die Fronten. Nur ein Beispiel: In den US-Bundesstaaten gelten zum Teil unterschiedliche Abgasvorschriften für Autos.

Einigung muss Gültigkeit haben

VW war mit seiner Strategie im Dieselskandal nicht immer gut beraten und hätte manches Mal besser früher eingelenkt – zum eigenen Nutzen. Aber in diesem Fall gibt es keine Alternative zu einer harten Linie, die notfalls zum Obersten Gerichtshof führt. Denn zu klären sind nicht mehr Schäden oder Schuldfragen, sondern die Kompetenzverteilung in den Vereinigten Staaten. Egal, wie groß und berechtigt die Empörung über den Betrug mit dem „sauberen Diesel“ sein mag: Eine Einigung mit den zentralen Institutionen eines Staates muss auf dessen Territorium auch Gültigkeit haben.

Von Stefan Winter