In manchen Regionen in Deutschland sind einer Studie zufolge die Neuvertragsmieten zuletzt nicht mehr gestiegen. In Hannover hingegen bleibt der Markt angespannt. Hier geht es wahrscheinlich noch weiter aufwärts mit den Preisen. Nur der Bau zahlreicher Wohnungen kann eine Entlastung für Mieter bringen, meint Conrad von Meding.