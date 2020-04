Hannover

Reiseveranstalter sind verpflichtet, ihren Kunden binnen zwei Wochen deren Anzahlungen zurückzuzahlen, falls Buchungen storniert werden. Diese Bestimmung steht bereits seit 1994 im Bürgerlichen Gesetzbuch – überraschen konnte dieser Anspruch in der Branche also niemanden. Dennoch wurde lange darüber hinweggesehen, auch die für die Aufsicht zuständigen Behörden haben nicht ernsthaft hinterfragt, ob die Veranstalter ihrer Verpflichtung auch nachkommen können.

Erst nach der Pleite von Thomas Cook ist aufgefallen, dass die abgeschlossenen Versicherungen nicht reichen, um die Kunden auszuzahlen – allein die Kosten für die Heimholung von 140. 000 Urlaubern hatten seinerzeit schon mehr als die Hälfte der Versicherungssumme von 110 Millionen Euro verschlungen. Seither arbeitet die Bundesregierung daran, den Schutz der Veranstalterkunden adäquat zu erhöhen. Seit im Zuge der Corona-Krise selbst die Tui als Marktführer in Schieflage geraten ist, wurde die Dringlichkeit einer Absicherung um so mehr offenbar.

In dieser Lage einen Rückversicherer zu finden, der dieses Risiko eingeht, ist nicht so einfach. Ein Veranstalter wie DER Touristik tut sich dabei deutlich leichter als die Tui, denn mit Rewe hat die Gesellschaft einen sehr solventen Mutterkonzern im Rücken. Eine solche Absicherung hilft dabei, bei der Assekuranz günstige Prämien herauszuschlagen. Die Tui ist nun auf sich gestellt und muss mitten in der größten Krise der Touristik eine oder mehrere Versicherungen finden, die sich auf einen Vertragsabschluss einlassen. Der Deutsche Reisepreis-Sicherungsverein dürfte als Vehikel bald ausgedient haben.

Von Jens Heitmann