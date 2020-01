Hannover

Die Botschaft der Studie zur Agrarwirtschaft ist ambivalent: Der Branche geht es ausgesprochen gut, aber wohl nicht mehr lange. Vor allem die Fleischindustrie profitiert noch von stabilen Marktpreisen und einer großen Exportnachfrage. Der Abwärtssog, in dem sich die Landwirte derzeit befinden, droht indes auch ihre Zulieferer und Abnehmer mit nach unten zu reißen. Die Rahmenbedingungen haben sich dramatisch verändert. Die Diskussionen um Klimawandel, Agrarwende oder Fleischkonsum könnten schon bei der nächsten Bilanz ihre Auswirkungen zeigen.

Das ist kein rein deutsches Thema, aber vermutlich wird die Debatte über Landwirtschaft und Agrarindustrie in keinem anderen Land radikaler und teilweise auch planloser geführt als bei uns. Was zumindest kurzfristig mehr Schaden als Nutzen bringen dürfte. Eine Politik, die Bauern in Existenznot bringt, gefährdet auch die Ernährungsindustrie, die zunehmend um ihre inländischen Rohstofflieferanten fürchten muss. Mit der möglichen Folge, dass Deutschland in einem wichtigen Wirtschaftszweig künftig verstärkt auf Importe angewiesen sein könnte – aus Ländern mit teilweise viel schlechteren Tierschutz- und Produktionsbedingungen.

Wir leben in einer globalisierten Gesellschaft, in der sich auch die deutsche Agrarwirtschaft behaupten muss. Und das künftig vermutlich noch stärker gegen riesige Konkurrenten wie Russland oder die USA. Zudem stehen für immer mehr Menschen auf diesem Globus immer weniger Ackerflächen zur Verfügung. Auch das darf man bei der Debatte um eine ökologische Agrarwende in Deutschland nicht ausblenden.

Von Marco Seng